Per difendere la marijuana, minaccia di aizzare i cani contro i carabinieri

Per difendere la coltivazione di marijuana che aveva creato in casa, minaccia i carabinieri, che si erano presentati per una perquisizione, di aizzare loro contro tre cani di grossa taglia.

E' finito nei guai un 23enne di Saluggia, denunciato dai carabinieri di Liorno Ferraris per coltivazione di sostanze stupefacenti, resistenza e minaccia a P.U.

Nel pomeriggio di venerdì 5 febbraio, i militari si sono presentati in un’abitazione di Saluggia ove era giunta voce che un 23enne stesse coltivando della marijuana. Appena visti i carabinieri, il 23enne, disoccupato, andava su tutte le furie, minacciando gli operanti di aizzare loro contro i tre cani di grossa taglia che deteneva, pur di non farli entrare in casa. Dopo un’opera di convincimento, il giovane, già segnalato in passato quale assuntore a scopo non terapeutico di sostanze stupefacenti, accondiscendeva all’esecuzione della perquisizione, chiudendo i grossi cani in una stanza della casa.

Nel sottotetto i militari rinvenivano una piccola serra costituita da lampade e ventilatori che permettevano la coltivazione di 4 piante di cannabis indica (marijuana), nonché materiale per il confezionamento. Oltre a ciò venivano rinvenuti alcuni grammi di hashish. Tutto veniva posto sotto sequestro e il giovane è stato denunciato in stato di libertà, in quanto incensurato, per coltivazione di sostanze stupefacenti, per resistenza e minaccia a pubblico ufficiale alla Procura della Repubblica di Vercelli, e segnalato nuovamente quale assuntore alla Prefettura per l’hashish detenuto per uso personale.