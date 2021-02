Atena Iren: «Bolletta errata; abbiamo cercato il cliente per avvertirlo»

«Un errore tecnico ha causato l'emissione di due maxi bollette del gas: in un caso siamo riusciti ad avvertire il cliente dell'errore, nell'altro caso, purtroppo, non è stato possibile contattare la persona interessata che, dunque, si è vista recapitare la bolletta da 90mila euro. Ovviamente si tratta di un errore, del quale ci scusiamo e assicuriamo che l'importo non verrà addebitato». E' affidata al responsabile della comunciazione, il chiarimento sulla "bolletton" che, diffusa sul web, sta facendo discutere molti lettori. «Assicuro che, non appena ci siamo accorti dell'errore abbiamo cercato le persone interessate per avvertirle - aggiunge ancora -: di certo non era nostra intenziona far allarmare nessuno».

E, in riferimento ai problemi di fatturazione segnalati a Borgo Vercelli e Cigliano, l'azienda precisa che il problema è nato per un disguido nella consegna delle bollette. «Anche in questo caso - aggiungono da Atena Iren - i clienti possono stare tranquilli. Non verranno applicati interessi di mora né verranno effettuati distacchi per le bollette dell'acqua che non erano state consegnate».