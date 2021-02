Corso per Somministrazione di alimenti e bevande e commercio alimentare

CONFESERCENTI di Vercelli, tramite l’Agenzia formativa Cerseo, accreditata presso la Regione Piemonte, organizza a febbraio il CORSO ABILITANTE PER LA SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE.

Il corso di formazione è rivolto a tutti coloro che desiderano avviare un'attività di somministrazione di alimenti e bevande (bar, ristoranti, pizzerie, fast food, birrerie, wine bar, pub, enoteche e simili) o di commercio alimentare e siano privi dei requisiti previsti dalla legge (art 5 LR 38/2006 e s.m.i. e art. 17 L.R. 28/1999).

Con la Determinazione Dirigenziale 26/A1504B/2021 del 21/01/2021 della Regione Piemonte si prevede per i corsi per la somministrazione di alimenti e bevande l’utilizzo della formazione a distanza per il 100% del monte ore teorico, modificando quanto stabilito con d.d. 450/2020.

L’esame finale si svolgerà in presenza presso la Camera di Commercio I.A.A. di Vercelli.

Il corso ha durata di 100 ore con un monte ore massimo di assenza di 25 ore.

Per informazioni ed iscrizioni contattare la segreteria CONFESERCENTI scrivendo a : info@confesercentivc.it