Fermato con 200mila euro nascosti in auto, denunciato il presidente del Novara Calcio

E' il presidente del Novara Calcio, Marcello Cianci, l'imprenditore fermato dai Finanzieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria oggi con 200 mila euro nascosti in una busta della spesa. Gli uomini delle Fiamme Gialle, nel corso di un servizio finalizzato alla repressione dei traffici illeciti e dei reati finanziari, hanno fermato un suv con a bordo due persone. Il nervosismo di uno dei due ha indotto i militari a perquisire l'auto dove è stata rinvenuta, una busta di generi alimentari contenente l’ingente somma suddivisa in banconote di diverso taglio.

In considerazione dell’entità della somma rinvenuta, delle relative modalità di occultamento nonché del fatto che Cianci non è stato in grado di giustificarne la provenienza, i militari lo hanno denunciato per ricettazione alla Procura di Locri e hanno sequestrato i 200 mila euro.

A seguito della vicenda, la Società Novara Calcio ha poi emesso il seguente comunicato: «La Società Novara Calcio comunica di aver ricevuto dal Sig. Marcello Cianci le proprie dimissioni dalla carica di Presidente e Amministratore Delegato della Società, per impegni di natura personale e professionale.

I Soci convocheranno a breve un CDA per l’elezione delle nuove nomine.

A fronte delle notizie di cronaca che stanno circolando in queste ore e che vedono coinvolto lo stesso, la Società Novara Calcio si dichiara totalmente estranea ai fatti, i quali riguardano vicende strettamente personali e non legate al suo operato all’interno del Club.