Cacciò di casa i genitori e aggredì le forze dell'ordine: ma era incapace di intendere e viene assolto

Era accusato di maltrattamenti in famiglia, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale e, in pieno lockdown, era finito in carcere dopo che aveva messo alla porta i genitori, lasciandoli sotto la pioggia e impedendo loro di tornare in casa dove, per altro, liti e minacce erano all'ordine del giorno. Lo scorso aprile, qualche settimana dopo essere stato arrestato a Roma per aver aggredito un poliziotto in piazza San Pietro, il 34enne marocchino residente a Livorno Ferraris era finito in cella anche nel vercellese: dopo che aveva cacciato di casa i genitori, all'arrivo delle forze dell'ordine - chiamate dai vicini per cercare di risolvere la situazione - l'uomo aveva reagito male, spintonandoli e cercando di scappare. Alla fine erano scattate le manette e l'uomo era finito in cella nonostante la sua evidente situazione di disagio psichiatrico. Nessuna struttura in quel momento, poteva accoglierlo e la situazione in casa era troppo compromessa per poter concedere gli arresti domiciliari.

Arrivati al processo con rito abbreviato, tuttavia, la situazione sanitaria del 34enne è stata un elemento fondamentale nella valutazione del giudice: l'uomo, seguito da molti anni al centro di salute mentale di Vercelli, è infatti risultato incapace di intendere e di volere al momento dei fatti, poiché aveva interrotto l'assunzione dei farmaci che regolano il suo stato di salute. L'incidente probatorio richiesto dal suo legale, Fabio Merlo, ha certificato la condizione di non imputabilità.

Il giudice ha dunque assolto l'uomo da tutte le accuse.