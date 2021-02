Dal 21 febbraio parte la campagna per gli over 80. Undici sedi vaccinali sul territorio

Il V-day sarà il 21 febbraio con l'obiettivo, in due mesi, di arrivare alla copertura della popolazione piemontese over 80: circa 400mila persone (oltre 14mila solo nel vercellese). Mentre si stanno completando le fasi dei richiami per sanitari e Rsa, la Regione Piemonte ha stabilito tempi e modalità della campagna vaccinale rivolta agli over 80.

Una sessantina di centri sparsi su tutto il territorio piemontese si occuperanno di somministrare le dosi di vaccino Pfizer e Moderna ai cittadini over 80 che non vivono in Rsa. Nove saranno nell'Asl di Vercelli: nel capoluogo l’ambulatorio Asl e un’altra sede comunale (l’ambulatorio Auser dell’Isola), le Case della Salute di Santhià, Gattinara e Varallo, due sedi comunali per la Valsessera e la parte alta della Valsesia, il poliambulatorio Asl di Cigliano, e l’ambulatorio adiacente l’ospedale di Borgosesia. Ma anche Crescentino (Asl Torino 4) avrà il suo punto vaccinale per il territorio e lo stesso Trino (Asl Alessandria).

Dal punto di vista pratico saranno i medici di famiglia a predisporre una graduatoria di priorità, sulla base dello stato di salute e delle patologie indicate da una circolare attesa da parte del ministero della Salute. L’elenco sarà inviato all’Asl che provvederà a comunicare, attraverso lettera, mail o sms, alla persona da vaccinare luogo, data e ora della vaccinazione.

Il prodotti utilizzati saranno i vaccini Pfizer e Moderna, già impiegati nelle campagne su sanitari e anziani delle Rsa: si tratta di preparati che devono essere conservati a temperature molto basse e devono essere opportunamente confezionati prima della somministrazione: da qui la necessità di operare. attraverso centri vaccinali opportunamente attrezzati.

Intanto, in ambito vercellese, l'Asl ha superato nella giornata di giovedì il traguardo delle 10mila vaccinazioni, 3.500 delle quale effettuate come richiamo: anche sul territorio si va dunque verso il completamento della prima fase di immunizzazione. Intanto, dall'8 febbraio inizierà la vaccinazione delle forze dell'ordine e dal 15 verranno raccolte le pre-adesioni e avviata la campagna del personale scolastico. Per queste categorie di cittadini verrà utilizzato il vaccino AstraZemeca.