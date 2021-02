Gli animali domestici testimonial dei luoghi simbolo della città

Rispetto per gli animali e valorizzazione dei monumenti e dei luoghi simbolo della città.

Si chiama "Ricordati di me" l'iniziativa social che il Comune propone a tutti i possessori di cani, gatti, ma anche pappagallini, conigli, criceti e altri animali di compagnia.

Per partecipare occorre inviare una foto simpatica o tenera del proprio animale domestico di fronte a un monumento cittadino, in un parco oppure in un’area verde cittadina: unendo così l’amore per gli animali all’amore per il bello e per l’arte.

«Abbiamo scelto di utilizzare il connubio tra due grandi elementi di civiltà – dice l’assessore Gianna Baucero – l’amore per l’arte e il rispetto per gli animali».

Coloro che amano il loro cucciolotto e la città di Vercelli sono invitati a partecipare a questa iniziativa inviando una foto all’indirizzo di posta elettronica webmaster@comune.vercelli.it. Tutte le immagini saranno pubblicate sulla pagina Facebook Città di Vercelli e sul profilo Istagram Città di Vercelli a partire dal 14 febbraio, San Valentino, giornata in cui si celebra l’amore.