Pro Vercelli e Como continuano a sognare, affossate Renate e Juventus

Si è conclusa la ventiduesima giornata del campionato di Serie C girone A. Il turno di campionato, infrasettimanale, si è svolto a cavallo tra il 2 ed il 3 febbraio: tantissime le emozioni al termine dei 90 minuti regolamentari di gioco. Accorcia la Pro Vercelli – che si candida ufficialmente per tornare ai vertici della classifica -, domina il Como ed il Novara raggiunge due risultati utili consecutivi: andiamo, però, nel dettaglio analizzando i risultati finali.

Il tabellino del turno infrasettimanale

Ad aprire le danza è stato il match tra Pontedera e Carrarese: 1-1 il risultato finale. Le reti, realizzate entrambe a pochi minuti di distanza nel secondo tempo, vedono prima la firma di Magrassi (del Pontedera al minuto 61) che porta in vantaggio i suoi. La Carresese incassa il colpo e, solamente 3 minuti più tardi (al 64esimo) acciuffa il pareggio con il fantasista Kevin Piscopo. Pareggio che consente ad entrambe le formazioni di continuare a lottare all’interno della griglia Playoff: i padroni di casa trovano l’ottavo posto con un totale di 32 punti. Insegue la Carrarese ad una sola distanza (sia per classifica che punteggio). Continua il momento d’oro della Pro Patria – miglior difesa del campionato – che affonda, in casa, l’Olbia per 1-0. I padroni di casa danno vita alla solita partita di attenzione e concentrazione in difesa e colpiscono, su rigore al minuto 55, con kolaj: quinto posto in classifica e solamente 13 reti subite. Resta in zona Playout l’Olbia: sedicesimo slot della classifica e 22 punti (ad una distanza dal Novara quindicesimo). Match ricco di gol quello andato in scena allo stadio Breda tra Pro Sesto ed Albinoleffe: 2-2 il tabellino finale. Le reti (2 per tempo) vengono cosi distribuite: gli ospiti passano per due volte (una per tempo) in vantaggio, è prima Galeandro (al decimo minuto) e poi Piccoli (al minuto 57) a provare a regalare i tre punti. La Pro sesto non ci sta e, per due volte, trova la rete del pareggio: la firma porta il nome del centrocampista Luciano Gualdi (minuto 22 e minuto 86). Dopo il triplice fischio, un punto ad entrambe che raggiungono – insieme – quota 30: undicesimo posto per la Pro Sesto e dodicesimo slot in classifica per l’Albinoleffe. Prosegue il momento positivo per il Novara che, dopo il 2-2 realizzato in trasferta contro la Giana Erminio, trova continuità di risultati ed esce dalle movimentate acque dei Playout. Le quattro reti, realizzate nel secondo tempo, vedono come primo marcatore Panico (minuto 48). Accorcia Simone Perico, al minuto 50, ma è poi Lanini – freddo dal dischetto al minuto 67 – a realizzare la rete del momentaneo 1-2. È però l’esperto e navigato centrocampista Dalla Bona che, dal dischetto al minuto 86, acciuffa il pareggio. Nel match valido per i Playout nessuna delle due squadre si fa male: esce dalle acque agitate il Novara che, con 23 punti, trova il quindicesimo posto in classifica. Capitolo diverso per la Giana che, dopo il quinto pareggio stagionale, raggiunge quota 20 punti ma si posiziona al diciottesimo posto in classifica. Pareggio primo di reti quello andato in scena al Moccagatta tra Alessandria e Lecco: 0-0 il finale. I Grigi di Mister Longo arrivano a conquistare 38 punti e si collocano al quarto posto in classifica. I lombardi, invece, dopo il settimo pareggio, si posizionano al sesto posto in classifica. Importante vittoria della Pergolettese che supera in casa – per 2-0 – la Pistoiese: Morello apre le danze (al minuto 17) e chiude Bariti al 93esimo: con i tre punti, i padron idi casa trovano gli stessi punti in classifica degli ospiti e si posizionano al tredicesimo posto. Pistoiese che, dopo la sconfitta, rimane a punteggio invariato e si colloca quattordicesima. È il Grosseto che esce vittorioso nel derby toscano contro la Lucchese: 2-1 il risultato finale. Moscati, al minuto 20, porta in vantaggio in Grosseto. Gli ospiti reagiscono ed al minuto 62 trovano il pareggio con Panariello. Nel finale il Grosseto conquista un rigore e Crettella, dagli undici metri al minuto 90, è freddo e trova la rete dei tre punti: padroni di casa che tornano in zona Playoff (decimo posto) ed ospiti che restano ultimi in classifica. Vola la Pro Vercelli di Mister Modesto che affossa, con un netto 3-0, l’ex capolista Renate: Della Morte – rinato in questo ultimo mese – trova la rete del vantaggio. Nel secondo tempo accade poi l’impensabile: un navigato attaccante, appena arrivato e con nessun gol in stagione, realizza una doppietta – di testa – in meno di 15 minuti di gioco (minuto 74 e 78). Benvenuto Rocco, il buongiorno si vede dal mattino. Dopo l’undicesima vittoria stagionale, la Pro si posiziona al terzo posto con 39 punti. A sei lunghezze dal Renate secondo in classifica e dal Como capolista. Crolla in casa il Livorno contro il Piacenza: 0-1 il finale. A siglare la rete del vantaggio è Simonetti al minuto 68. Al termine del match, i toscani trovano la diciannovesima posizione. Piacenza, che con i tre punti, raggiunge 21 punti totali e si colloca al diciassettesimo posto. Roboante vittoria della neo capolista Como che affossa i bianconeri della Juventus U23 per 3 reti 0. È Max Gatto a siglare la prima rete al settimo minuto di gioco. È Terrani, al ventesimo e su rigore, a segnare la rete del doppio vantaggio. Nel finale del match, è Franco Ferrari a timbrare il definitivo 3-0. Il Como torna capolista (a +1 dal Renate) ed i bianconeri trovano la settima posizione, in piena zona Playoff.