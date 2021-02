Rifiuti: nominata la commissione per la gara da 200milioni di euro

Entra nelle fasi di valutazione la procedura per l'assegnazione del maxi appalto da oltre 200milioni di euro per i servizi di raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti, dei servizi accessori, del servizio di igiene urbana, del servizio Tari e della fornitura di attrezzature per la raccolta differenziata nel territorio del vercellese.

Il 5 novembre scorso è scaduto il termine per la presentazione delle offerte relative alla gara indetta dal Covevar e gestita dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Vercelli: l'incarico avrà durata di otto anni con un importo stimato di 139.910.059,29 euro oltre agli oneri per la sicurezza pari a 93.526,46 euro.

In questi giorni si è provveduto alla nomina della commissione giudicatrice che dovrà esaminare le offerte pervenute: l'avvocato Alessandro Sciolla dello studio legale Associato Alessandro Sciolla e Sergio Viale, con sede a Torino avrà l'incarico di presidente; mentre i commissari sono il dottor Dario Bosso, dipendente del Consorzio Chierese per i Servizi con sede legale a Chieri, l'ingegner Simona Testa, dipendente del Consorzio Ecologico Cuneese con sede legale a Cuneo e l'avvocato Chiara Ferraris dello Studio legale Associato Alessandro Sciolla e Sergio Viale, sarà il segretario.

«Al termine delle operazioni di gara per la scelta del contraente, che comprendono le valutazioni di natura amministrativa (requisiti di ammissione), tecnica e economica, potrà avvenire l’aggiudicazione del servizio», spiega il presidente Covevar Davide Gilardino.