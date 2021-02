Al traguardo dei 100 anni Veglia Roggerone: per anni ha curato la chiesa del Rosario

Per i frequentatori della bella chiesa della Madonna del Rosario, in corso Garibaldi, Veglia Roggerone è stata un'istituzione: devota alla Madonna e attenta nella cura della chiesa che si trova a pochi metri dall'abitazione dove la signora ha sempre vissuto. Un impegno che ha dovuto abbandonare con l'avanzare dell'età ma che tutt'oggi viene ricordato dai gattinaresi. E così, nel giorno in cui Veglia Roggerone ha compiuto cento anni (è nata il 3 febbraio del 1921), il sindaco Daniele Baglione è andato a porgerle gli auguri anche a nome di tutti i concittadini.

Nell'abitazione della signora è stato organizzato un piccolo momento di festa e la neo centenaria ha ringraziato il sindaco per la visita e per il dono, da parte dell’Amministrazione e di tutta la Comunità gattinarese, di una una pergamena e una bottiglia del “Vin dal Sindic” per ricordare questo momento importante.

«Compiere cento anni – commenta Baglione - vuol dire avere percorso un lungo cammino, aver vissuto tanti momenti e aver tanti ricordi alcuni piacevoli e alcuni meno e aver visto la trasformazione della nostra Città nell’ultimo secolo. È con vero piacere che sono andato da Veglia per festeggiare i suoi 100 anni perché i nostri anziani rappresentano una ricchezza per la nostra comunità».