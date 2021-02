Shampoo secco: necessità o comodità?

Il nome parla da solo: è un prodotto che rende i capelli freschi senza acqua. Il miracolo avviene così: la polvere di riso o amido di mais nello shampoo, per così dire, opacizza il sebo e lo rende invisibile.

La creazione di un prodotto cosmetico così popolare ovviamente, non può essere attribuita alla scoperta dell'ultimo decennio, ma alla metà del secolo scorso, perché fu allora che apparvero i primi barattoli di polvere secca. Era una specie di talco aromatizzato che veniva applicato sulle radici dei capelli e assorbiva il sebo.

In effetti, la storia ricorda anche riferimenti più antichi, a quei tempi il lavaggio quotidiano era considerato quasi un lusso, e fu allora che sorse la domanda su come mantenere il più a lungo possibile l'aspetto ordinato dell'acconciatura. Per la pulizia, i nostri antenati applicavano alle radici dei capelli talco, farina, polvere di cereali macinati e radice di violetta.

Per fortuna oggi tutto è cambiato. La base di un moderno shampoo secco può differire a seconda del produttore: ognuno di essi ha la sua formula speciale. Di norma, il talco, il riso, la farina di mais o di avena, l'amido, l'argilla bianca possono servire come base. Il resto sono componenti della composizione del profumo, che sono progettati per liberare l'acconciatura dall'odore sgradevole dei "capelli non lavati" e conferire un aroma raffinato, e agenti antibatterici come il triclosan e altri ingredienti che aiutano a rafforzare, ispessire o volumizzare i capelli.

Benefici e usi

Gli esperti avvertono che usare frequente lo shampoo a base di tensioattivi danneggia i capelli: eliminano vitamine e sostanze nutritive, distruggono la struttura, seccano, il che porta alla perdita di colore (per capelli colorati) e fragilità. Per evitare questo è meglio usarlo tra gli shampoo tradizionali. Lo shampoo secco non pulisce al 100% da polvere, sporco e prodotti per lo styling, ma può facilmente eliminare il grasso, l'odore sgradevole, oltre a dare volume.

Il cosmetico è particolarmente indicato per i proprietari di capelli grassi, poiché riducendo la quantità di lavaggi con acqua e aumentando l'intervallo tra le procedure di lavaggio, aiuta a ridurre la secrezione di sebo, normalizzare le ghiandole sebacee e, di conseguenza, questo da ai capelli un aspetto sano, ma i vantaggi dell'utilizzo non finiscono qui.

Può essere utilizzato anche sui capelli puliti. In questo caso, risolve problemi come la mancanza di volume ai capelli fini e sottili che grazie alla consistenza polverosa, risalgono dalle radici, si ispessiscono, creando un bell'effetto, il cosmetico li rende anche più gestibili. Questa tecnica è stata a lungo presa in considerazione da stilisti e parrucchieri durante la creazione di acconciature.

Come scegliere uno shampoo secco?

Affinché l'azione sia efficace e l'applicazione piacevole, è importante scegliere il prodotto giusto per il tuo tipo di capelli. Sono disponibili prodotti per tonalità chiare e scure. Se il colore non è indicato sulla confezione, allora è sicuramente bianco. Ciò non significa che il prodotto non sia adatto ai capelli scuri, ma ci vorrà molto più tempo per pettinarlo in modo che non rimangano segni.

Le brune dovrebbero scegliere il prodotto etichettato "per capelli scuri". Le particelle di questo shampoo sono trasparenti o addirittura colorate e non si notano, invece le particelle bianche di un prodotto normale assomigliano alla forfora. Alcuni shampoo aggiungono volume, altri aiutano a creare un effetto "onda da spiaggia". Lo shampoo secco viene spesso utilizzato per lo styling: così le ciocche non si sbriciolano e diventano più obbedienti.

Questo prodotto è comodo portarlo con sé in escursione e anche nel bagaglio a mano in aereo, aiuta a mettere in ordine i capelli quando non c'è tempo per lavarli o per rinfrescarli tra uno shampoo e l'altro, è una vera salvezza per coloro che amano trascorrere una mezz'ora in più a letto, è utile nei lunghi viaggi, in treno o in auto, negli ospedali, durante un'escursione, ecc.