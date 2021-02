Come implementare il business del proprio e-commerce con Ordertracker

La concorrenza si fa sempre più serrata. Lo sanno bene coloro che possiedono un'attività legata al mondo del commercio: la crisi dettata dalla pandemia e delle relative scelte politiche atte ad arginare il problema hanno fatto sì che le vendite siano crollate notevolmente, facendo registrare non poche chiusure totali, dettate dall’impossibilità di fronteggiare le spese da parte degli imprenditori.

Per questo motivo, in molti hanno dovuto riconvertire la propria produzione industriale, mentre altri si sono dovuti ingegnare per trovare soluzioni che permettessero alla propria attività non solo di rimanere a galla, ma di incrementarla per poter affrontare con più tranquillità le eventuali future chiusure.

Una soluzione davvero semplice, quanto efficace, la dà Ordertracker, che permette di effettuare il tracking internazionale degli ordini con un semplice click. Ma andiamo a vedere nel dettaglio il funzionamento di questo servizio e perché può essere così importante per le aziende di e-commerce, tanto da rappresentare un ottimo asso nella manica.

Il business del proprio e-commerce con Ordertracker

Ordertracker è un portale presente sul web ma con sede fisica a Sofia, in Bulgaria. E’ presente su diversi social network, che gli hanno permesso nel corso del tempo di farsi conoscere a milioni di utenti, con grande soddisfazione. Il suo successo è talmente esteso da far diventare Ordertracker un’app, disponibile presto sia su Google Play, sia per iOS. Il suo funzionamento è molto semplice: una volta impostata la lingua è sufficiente inserire il codice di tracciamento riguardante l’ordine effettuato, che sarà stato spedito dall’azienda mittente, e cliccare sull’apposito pulsante alla sua destra. In pochi secondi il pacco verrà rintracciato e si potrà visualizzare la sua effettiva posizione.

Questo servizio è disponibile in forma totalmente gratuita per tutti gli utenti e in qualsiasi parte del mondo essi si trovino. Ma questa grande opportunità, orientata ai clienti, è fruibile anche attraverso gli e-commerce stessi. Coloro che possiedono un sito di vendita a distanza, infatti, possono inserire all’interno del loro sito, attraverso un codice iFrame, la sezione dedicata al rintracciamento dell’ordine.

In questo modo, i clienti che effettueranno acquisti su quel sito potranno rivolgersi direttamente a quella pagina per sapere a che punto della spedizione è il loro pacco. Una grande comodità, ma soprattutto un notevole vantaggio offerto in forma gratuita ai propri clienti, che si vedranno maggiormente tutelati e quindi maggiormente inclini a compiere acquisti in un sito piuttosto che un altro, soprattutto qualora vi sia la necessità di utilizzare spedizioni internazionali per poter far giungere gli oggetti a destinazione degli acquirenti. In maniera indiretta, il servizio di tracking internazionale permetterà alla reputazione della vostra azienda di crescere, attirando una maggiore quantità di clientela e quindi incrementando le vostre vendite e quindi i vostri guadagni.

Un piccolo ma grande aiuto per fronteggiare un momento critico per tutti i proprietari aziendali, che stanno cercando di far sopravvivere la propria attività in un momento in cui i colossi delle vendite a distanza stanno facendo forti pressioni sulle piccole e medie imprese, superandole molto spesso in termini di volume di affari.