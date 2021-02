Consiglio comunale dei ragazzi: finalmente si parte

Martedì il sindaco Vittorio Ferrero ha incontrato i ragazzi della scuola secondaria di secondo grado, andandoli a trovare direttamente nelle loro classi e dando ufficialmente il via al progetto “Consiglio Comunale dei Ragazzi” di quest'anno.

Nell'edizione precedente, a causa delle restrizioni dovute al Covid, i ragazzi sono stati costretti a rivedere le iniziative, cercando comunque di realizzare qualcosa di bello nonostante il periodo difficile legato alla pandemia.

Era stata ideata una cartolina, poi consegnata a tutti gli over settantenni, con un simbolo, disegnato e scelto dai giovani allievi, abbinata alla frase: Il cuore non va in quarantena, ma continua ad amare anche a distanza. In contemporanea erano stati progettati e realizzati anche diversi manifesti contenenti messaggi di speranza legati al periodo della pandemia, che hanno reso Crescentino più colorata, pronta per ripartire più bella e forte di prima.

Anche quest'anno il progetto ha subito un po’ di ritardo dovuto alla DAD (didattica a distanza), ma finalmente, con la ripresa delle lezioni in presenza, ora può entrare nel vivo.

Il sindaco, con l’assessore all'istruzione Antonella Dassano che accompagnerà il percorso, hanno affidato ai ragazzi un compito molto importante che li vedrà protagonisti nei prossimi giorni. Guidati dagli operatori dell’Associazione Itaca, Marika De Domenico e Gabriele Cortella, progetteranno numerose proposte che possano accontentare il più possibile tutti i cittadini, sperimentando la difficoltà di una scelta condivisa ed eleggeranno i propri rappresentanti che svolgeranno la funzione di portavoce all'interno del Consiglio Comunale dei Ragazzi.

Durante le sedute del CCR, sempre in contatto con i propri elettori, i rappresentanti sceglieranno il progetto definitivo da presentare al sindaco per il 2021 e successivamente ne cureranno la promozione e la realizzazione.

Il progetto coinvolgerà le classi prime e seconde medie, grazie alla disponibilità dei docenti coordinati dal professor Marco Canuto. Ci sarà spazio anche per i ragazzi delle classi terze impegnati come consiglieri anziani per supportare il lavoro dei loro colleghi più giovani.

Il CCR è uno strumento partecipativo ed educativo alla base di un’amministrazione del bene comune generata con i cittadini, una responsabilità condivisa che consentirà di sviluppare un nuovo protagonismo tra i più giovani.