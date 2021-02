Disabili "dimenticati" dalla campagna vaccinale

In Piemonte vivono 13.702 persone portatrici di grave disabilità, di cui poco più di 4mila ospiti delle 342 strutture presenti sul territorio, tutte accreditate. E se da un lato le misure messe in atto dallo scoppio della pandemia hanno preservato queste persone particolarmente fragili dal Covid, dall'altro il prolungato isolamento e la necessità di ridurre i contatti con i familiari hanno fortemente inciso sulla serenità di molti di loro.

E anche in tema di vaccinazioni, le strutture per disabili sembrano essere uscite dai radar. Tra ritardi e tagli nelle forniture dei vaccini, non esiste al momento un calendario che contempli l'inoculazione delle dosi ai disabili ospiti delle strutture protette né, ovviamente, a nessuno degli altri. E non si parla di numeri piccoli: complessivamente, in Piemonte, le persone con disabilità sono 38.513.

«E’ mio dovere e intenzione - spiega l'assessore regionale al Welfare Chiara Caucino - proteggere le persone più deboli, maggiormente esposte al rischio e che devono essere vaccinate il più presto possibile. Chiederò quindi che le persone con gravi disabilità possano ricevere il siero nel minor tempo possibile, non appena terminata la somministrazione al personale sanitario e delle Rsa».

Per questo l'assessore chiederà che venga stilato un calendario di vaccinazioni per le strutture che ospitano i disabili.

«Tra le persone più fragili che devono accedere al più presto al vaccino anti Covid19 devono rientrare anche le persone con disabilità grave residenti nelle strutture presenti in Piemonte e i disabili gravi e gravissimi che frequentano i centri diurni o rimangono a casa».

L'obiettivo dell'assessore è che si passi a vaccinare i disabili non appena terminata la cosiddetta «Fase 1», ovvero quella che comprende il personale sanitario e gli ospiti delle Rsa. Dunque che la procedura possa partire entro la fine di febbraio o inizio marzo.