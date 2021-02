Borse di studio in ricordo Bellan, Barillà e Canavero, i tre medici uccisi dal Covid

L'Ordine dei Medici di Vercelli ricorderà Luciano Bellan, Franco Barillà, Giovanni Canavero, tre colleghi che hanno perso la vita a causa del Covid, istituendo tre borse di studio a favore di chi intende seguire la loro strada professionale.

L'annuncio è stato dato dal presidente dell'Ordine, Germano Giordano, alla presenza di Mattia Bellan e Isabella Canavero, figli di due dei colleghi defunti e, a loro volta, apprezzati medici.

«Ricordiamo tre professionisti che hanno speso le loro vite senza mai risparmiarsi». ha sottolineato Giordano, spiegando che importo e modalità di assegnazione delle borse saranno definiti nei prossimi giorni.

I tre professionisti, morti dopo aver combattuto tenacemente per lunghe settimane in terapia intensiva, erano accomunati dalla vicinanza dei età - Barillà aveva 62 anni, Bellan 65 e Canavero 66 - e dalla medesima passione per il lavoro e il rapporto con i pazienti.

«Quando dicevamo a mio padre di andare in pensione - ha ricordato Mattia Bellan - lui rispondeva di non pensarci nemmeno, perché amava troppo questo lavoro. Era attaccato alla sua professione che ha vissuto con semplicità e umiltà come hanno ricordato i suoi pazienti di Villata, Vinzaglio, Vercelli».

Tre medici di famiglia apprezzati per le capacità professionali ma soprattutto per il loro lato umano, per la capacità distabilire un bel rapporto con gli assistiti e le loro famiglie, per la battuta scambiata dopo la visita e le due chiacchiere scambiate sempre volentieri.

«Mio padre - ha aggiunto Isabella Canavero - è stato ricordato per la sua grande umanità, e per il fatto che ogni tanto capitava che si arrabbiasse: vuol dire che le persone lo conoscevano davvero e questo mi ha fatto piacere».