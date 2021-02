Pro Vercelli-Renate 3-0. Con Costantino si vola

Contro una squadra di valore, la migliore vista al Piola quest'anno, la Pro vince meritatamente. Doppietta per il nuovo acquisto, Costantino. E morale alle stelle.

Pro Vercelli-Renate 3-0

Marcatori: Della Morte (Pvc) al 22'; Costantino (Pvc) al 74' e al 75'.







Pro Vercelli (3-4-2-1): Saro; Auriletto (Parodi dall'86'), Masi, Hristov; Gatto (Clemente dal 65'), Nielsen, Emmanuello (Awua dal 79'), Iezzi; Della Morte (Costantino dal 65'), Rolando, Zerbin. (Romairone dall'86') A disposizione: Tintori, Parodi, Romairone, Comi, Awua, Clemente, Esposito, Erradi, Merio, Secondo, Carosso, Costantino. All. Modesto.

Renate (3-5-2): Gemello, Anghileri, Possenti, Silva (Damonte dal 73'); Guglielmotti (Vicente dal 73'), Lakti, Kabashi, Marano (Giovinco dal 58'), Santovito; Galuppini, Maistrello. (Nocciolini dal 79') A disposizione: Bagheria, Merletti, Ranieri, Marafini, Nocciolini, Giovinco, Magli, Vicente, Rada, Damonte, Burgio. All. Diana.

Arbitro Feliciani di Teramo

Ammoniti: Zerbin, Gatto, Emmanuello, Della Morte della Pro Vercelli; Galuppini, Silva del Renate.

Espuslo Galuppini per doppia ammonizione.

Primo tempo

2': ammonito Zerbin. Come centravanti giostra Rolando.

2': Guglielmotti dal fondo serve all'indietro Galuppin, Auriletto salva davanti alla porta.

10': Rolando pesca Zerbin che, libero in area, porge indietro, ma non c'è nessuno.

12': Saro sbroglia, prima parando su Galuppini e poi anticipando la conlusione di Marano.

13': punizione di Galuppini, alta ma non di molto.

15': tiro telefonato di Galuppini.

19': tiro (inutile) di Gatto: troppo decentrato, la palla non poteva che finire sul fondo.

Bella partita, bel gioco. Il Renate un po' meglio della Pro.

22': palla a Iezzi, cross di destro, Della Morte, smarcato, insacca di testa, Pro in vantaggio. Terzo gol per il giovane attaccante.

Bene la difesa, Saro attentissimo, Masi sempre pronto a chiudere ogni varco. Iezzi, uomo assist, in gran forma.

42': Della Morte prova la magia dalla distanza, gran sinistro a rientrare, alto di poco.

Secondo tempo

Bella partita, il Renate ha corsa e palleggio, la Pro comunque ribatte.

10': fallo di Galuppini su Rolando, è il secondo giallo, espulso.

Il tecnico del Renate toglie un centrocampista (Marano) per una punta (Giovinco).

17': ammonito Emmanuello, era diffidato, salterà la partita di Lucca.

20': doppio cambio nella Pro: fuori Gatto, dentro Clemente; fuori Della Morte, dentro Costantino, all'esordio.

Costantino, con il numero 33, si piazza al centro dell'attacco; Rolando torna a destra.

27': Maestrello, pescato in area, si mangia la rete del pari.

29': gol di Costantino, doppio vantaggio per la Pro. Su angolo di Zerbin, giocatori che si posizionano con il trenino, testa di Hristov che mette in mezzo, Costantino anticipa tutti, segna e dall'esultanza si toglie la maglia. Esordio col botto. Era da oltre un anno che non segnava.

32': Zerbin corre sulla sinistra, palla a Iezzi – oggi uomo assist – che serve Costantino, ancora lui, che di testa insacca. Pro Vercelli 3 Renate 0.

34': entra Awua per Emmanuello.

39': Nielsen a Rolando che dal limite, smarcato, spreca alto (di destro).

41': esce Zerbin, dentro Romairone, esce Auriletto, dentro Parodi, all'esordio con la maglia bianca.

Tre di recupero.