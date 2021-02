Costantino: «Ringrazio i compagni, mi hanno accolto tutti benissimo»

Al termine del match è stato Mister Modesto a commentare il match: « La soddisfazione è enorme: si racchiude nel lavoro quotidiano che andiamo a afre tra tutti. È finito il calciomercato che da sempre fastidio ma abbiamo fatto una grande gara: questo è un gruppo che ha un piglio cosi perché è da agosto che lavoriamo cosi. Ci sono momenti dove si massimizza il lavoro ed altri dove non riesci: ci sono sempre gli avversari. Il nostro è un cammino ancora lungo, dobbiamo migliorare e ci si deve integrare con i nuovi. Qualcuno ha già giocato qualche spezzone, piano piano andremo a migliorarci: dobbiamo tutti i giorni pensare a questo».

Successivamente Modesto ha voluto analizzare la partita nel dettaglio: La Pro ha fatto il proprio gioco, è più facile cosi? «Noi abbiamo affrontato ogni tipo di avversario, è normale che giocando a viso aperto ci sia qualche errore: lo avevo detto che oggi sarebbe stata una partita di duelli. Chi vince i duelli normalmente porta a casa la partita. Loro sono partiti bene ed hanno avuto una grande occasione: Saro ha fatto una grande parata. Dopo abbiamo iniziato a fare bene con il nostro calcio, anche se con un falso nueve: ringrazio i giocatori per come hanno interpretato la gara. Li vedo sempre che credono in quello che fanno: mi gratifica molto, domani si torna in campo a lavorare. Il nostro percorso continua».

E la conclusione, nel finale, sul neo attaccante Costantino e Comi: « Si è calato subito nella nostra dimensione: ha esperienza perché ha giocato in società blasonate. Conosce il calcio, ha fatto molto bene ed ha fatto un grande esordio: ci deve accompagnare ancora in questi mesi. Comi è il nostro cannoniere e lo conosciamo bene: sappiamo cosa ci può dare. Bello avere due attaccanti cosi. Con la Lucchese mi aspetto il solito atteggiamento: andremo a preparare bene la partita, la continuità è importante la prestazione è più importante».

È stato poi lo stesso attaccante, fresco di doppietta, a presentarsi ai suoi nuovi tifosi: « Penso di essere un attaccante che non molla un pallone e prova, in ogni modo, a trovare la via del gol. La mia caratterista principale è la velocità, poi mi muovo anche bene negli spazi: con il Mister avrò modo di lavorare su questi concetti. Mi è scappata qualche lacrima per l’affetto dei tifosi».

Costantino, però, dopo i brutti momenti senza gol non dimentica gli affetti: Dedica verso la tribuna? «Sono venuti a trovarmi degli amici, questa doppietta la dedico al momento no che ho avuto in passato ed alle persone che mi sono state vicino: chi mi conosce sa quanto ci tengo e lavoro per finalizzare». Conclude l’ex Bari con un ringraziamento in particolare: « Beh, diciamo che ci sono state tantissime emozioni e pensieri: ho inizialmente pensato ai miei compagni, mi hanno accolto tutti benissimo».