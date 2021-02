Riva Vercellotti: «Trattamento dei rifiuti: niente impianti dove si mettono a rischio le falde acquifere»

«Grazie all’approvazione all’unanimità di un mio ordine del giorno la Regione Piemonte dovrà definire, entro i prossimi quattro mesi, i criteri di esclusione per quegli impianti di rifiuti che possono interferire con la tutela della risorsa idrica sotterranea. Si tratta di un impegno preciso che va nella direzione della tutela delle falde acquifere da dove attingono i pozzi, senza possibilità di deroghe finalmente». Ad annunciarlo il consigliere regionale di Forza Italia Carlo Riva Vercellotti, primo firmatario dell’ordine del giorno 486 in Consiglio regionale.

«Ora c’è un chiaro e inequivocabile indirizzo politico, unanime, su una materia così delicata come la tutela dell’acqua che arriva nelle nostre case e di questo ringrazio i colleghi, anche di schieramenti politici diversi, con cui ho collaborato perché le questioni ambientali non devono avere connotazioni di parte - conclude Riva Vercellotti - . La tutela dell’area di Valledora è stata, in passato, un primo successo ma la stessa attenzione va estesa al resto della nostra regione. Basta vedere proteste, comitati, ricorsi, imprenditori che non sanno più cosa fare, cause legali infinite. Basta mettere a rischio la salute e l’ambiente. Anche la Carta nazionale che individua le aree potenzialmente idonee al Deposito unico dei rifiuti radioattivi ha già escluso quei siti dove ci sono interferenze con l’acquifero profondo Con l’approvazione di questo ordine del giorno il centrodestra e Forza Italia lancia un messaggio chiaro e qualificante ai piemontesi: faremo davvero di tutto per garantire la sicurezza delle nostre acque e dei nostri acquedotti. Lo dobbiamo a chi crede in un presente migliore e, soprattutto, alle generazioni che verranno».