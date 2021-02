Elezioni di Tronzano: il Tribunale di Vercelli rigetta il ricorso di Canna Gallo

E' stato rigettato il ricorso presentato al Tribunale di Vercelli con il quale Graziella Canna Gallo, candidata sindaca a Tronzano, chiedeva lo scioglimento del Consiglio o, in subordine, l'assegnazione alla sua lista di tutti i seggi della minoranza consiliare. Lo rende noto il vicesindaco del paese, Fausto Valdo, responsabile anche del settore Comunicazioni con il cittadino e Affari legali. E proprio con questi ultimi la neoeletta amministrazione tronzanese ha avuto molto a che fare in questi ultimi quattro mesi. Dopo le elezioni dello scorso settembre, la consigliera Canna Gallo - da sola o con l'appoggio di componenti della sua lista - ha presentato un ricorso al Tar (respinto sia per la richiesta di sospensiva che nel merito), il successivo ricorso al Consiglio di Stato (da discutere) e un ricorso al Tribunale ordinario di Vercelli (rigettato).

Questo insolito accanimento legale trae origine da una altrettanto insolita situazione che aveva avuto come protagonista la candidata sindaca della terza lista in corsa per il governo del paese: Lucia Scagnolato. Alla testa della lista di centro sinistra che raccoglieva il testimone dell'amministrazione uscente, Scagnolato era rimasta nella competizione pur trovandosi in una situazione di incandidabilità, in quanto consigliere comunale in carica a Cavaglià. Dopo un finale di campagna elettorale incandescente, il verdetto delle urne aveva assegnato la vittoria con amplissimo margine alla lista di centro destra guidata da Michele Pairotto. Scagnolato, giunta seconda, si era dimessa prima dell'insediamento del nuovo Consiglio, e Canna Gallo, che si era piazzata terza, aveva iniziato la sua battaglia legale.

Secondo le argomentazioni di Canna Gallo, la vicenda Scagnolato avrebbe influenzato il risultato elettorale in maniera tale da compromettere le possibilità di vittoria della sua lista, giunta al terzo posto. Argomentazioni rigettate sia dal Tar che dal Tribunale ordinario che hanno rilevato come la lista vincente ha raggiunto un numero di voti superiore a quello delle altre due messo insieme. Dunque non ci sarebbe alcun motivo per rifare le elezioni, visto che la maggioranza dei tronzanesi si è chiaramente espressa. Ma Canna Gallo non sembra disposta a darsi per vinta e, tenacemente, continua a presentare ricorsi, finendo anche per essere condannata a pagare le spese legali sue e, in quest'ultimo caso, anche del Comune.

E non si parla di cifre di poco conto: «da settembre 2020 a oggi - precisa Fausto Valdo rivolgendosi ai concittadini - il Comune è stato costretto a stanziare oltre 30mila euro di spese legali per difendersi in giudizio dalle azioni della consigliera Canna Gallo: tali somme verranno in parte rimborsate dall’assicurazione e in parte recuperate direttamente nei confronti della consigliera stessa. Per altro, il Tribunale di Vercelli, ritenendo infondato il ricorso di Canna Gallo, ha condannato lei e tutti coloro che avevano firmato l'atto a rifondere metà delle spese legali, che verranno recuperate dal Comune con apposita azione».