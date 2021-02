Centro Nuoto, appalto revocato e ri-assegnato (a un'altra ditta)

E' stato revocato, in sede di verifica dei requisiti di gara, l'appalto per la gestione del Centro Nuoto di via Baratto, inizialmente assegnato alla società Inn.nova Servizi di Adria.

Dopo la gara d'appalto, infatti, nel controllo della documentazione, sono emersi elementi che hanno portato il Comune a rimettere mano alla procedura perché è emerso che l'azienda di Adria non avrebbe avuto “i requisiti della capacità tecnica e professionale e della capacità economico-finanziaria previste dal bando”, come si legge nella determina del settore Cultura, sport e manifestazioni che ha seguito la procedura.

Contestualmente, il servizio è stato affidato alla Pralino Sport di Sandigliano rispetto alla quale era anche stato rilevato un errore nella trascrizione di un punteggio che aveva lievemente penalizzato l'offerta della ditta.

Intanto, ovviamente, il Centro Nuoto resta chiuso a causa delle disposizioni sanitarie in materia di prevenzione anti Covid e il Comune sta portando avanti il bando anche per la riqualificazione della vecchia vasca coperta destinata a diventare una struttura estiva.