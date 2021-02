Asl: c'è il nuovo direttore amministrativo

E' stata formalizzata la nomina di Liliana Mele come nuovo direttore amministrativo dell’Asl di Vercelli. Lo conferma una nota del direttore generale Angelo Penna.

«Laureata in giurisprudenza, la dottoressa Mele ha un vissuto professionale molto trasversale che l’ha vista, nel corso della sua carriera, impegnata in più ambiti di attività legati ai servizi amministrativi - si legge nel comunicato aziendale - . Nel 1985 intraprende i primi passi nel mondo della sanità a Casale Monferrato, poi nel 1988 l’arrivo in quella che allora era la USL 11 di Vercelli dove, all’ufficio personale, si è occupata di seguire le pratiche legali e assicurative. Un percorso, il suo, durante il quale ha vissuto anche il cambiamento e la trasformazione delle USL (Unità Sanitarie Locali) in Aziende Sanitarie con la necessità di far fronte anche al rinnovamento complessivo che le aziende hanno vissuto sul piano organizzativo. Dopo aver diretto per diversi anni la struttura complessa Patrimoniale è poi passata a dirigere la Struttura Complessa Gestione e Affari Istituzionali».

Una scelta interna che, si legge nella nota del manager Penna «che punta su una professionalità di grande esperienza, che conosce molto bene l’apparato amministrativo dell’Asl di Vercelli. Una conoscenza, quella storica dell’azienda che la dottoressa Mele possiede, che assicura continuità per proseguire nella gestione e sviluppo dei progetti e delle procedure già avviate».

Intanto, nel commentare sui social le anticipazioni sulla nomina della dottoressa Mele, il parlamentare vercellese Paolo Tiramani che a inizio d'anno aveva chiesto al manager Penna un significativo cambio di passo, parla di «occasione persa. Mentre da altre parti si cerca di allargare la visione strategica, a Vercelli ci si accontenta sempre. Prima o poi usciremo da questo empasse...».