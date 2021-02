Crisi di Governo. Mattarella convoca Mario Draghi al Quirinale

Fallita l'esplorazione affidata al presidente della Camera Roberto Fico che non è riuscito a rimettere insieme i cocci della maggioranza uscente, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, parlando dalla sale del Quirinale, si è rivolto a tutte le forze politiche per la formazione di un Governo di altro profilo istituzionale.

Pochi minuti più tardi, il portavoce del Capo dello Stato ha annunciato la convocazione al Quirinale dell'ex presidente della Banca Centrale Europea Mario Draghi per mercoledì alle 12.

Nel suo discorso, il presidente Mattarella ha elencato i motivi per cui è sconsigliato andare alle elezioni anticipate in questo momento, vista la necessità di avere subito un Governo nel pieno delle sue funzioni per affrontare il Recovery Fund, la cui scadenza è aprile, la fine del blocco dei licenziamenti prevista per fine marzo, la gestione della campagna vaccinale e quello della pandemia con il rischio di nuove ondate.