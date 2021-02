Rocambolesco incidente a Porta Torino: abbatte un albero e centra due vetture in sosta

Mentre percorreva via Torino ha perso il controllo del Suv finendo prima contro un albero del viale che ha abbattuto, poi contro le due vetture parcheggiate e infine riuscendo a fermarsi davanti al bar Caffé Galileo.

Rocambolesco incidente, intorno alle 9,20 nella zona di Porta Torino: l'incidente è avvenuto all'altezza di via Pontinia e, per fortuna, non ha causato feriti ma solo danni. Per i soccorsi sono intervenuti i mezzi del 118, la squadra Vigili del Fuoco di Vercelli e la Polizia locale che sta verificando le cause dell'incidente.

Nessuna persona è rimasta ferita e gli occupanti del suv, così come delle vetture parcheggiate, sono illesi. Sono intervenuti sul posto la polizia, i sanitari e la polizia municipale.