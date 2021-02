Frontale al Brianco: tre persone in ospedale

Scontro frontale, intorno 8,45 di mercoledì mattina, sulla strada del Brianco, appena fuori Santhià. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri, due autovetture, una Nissan Pulsar e un’Alfa Romeo Mito si sono scontrate frontalmente: i tre occupanti delle vetture sono stati trasportati in codice verde al Pronto soccorso dell’ospedale Sant'Andrea di Vercelli.

Sul posto, per i soccorsi, sono intervenuti una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento permanente di Livorno Ferraris e una del distaccamento volontario di Santhià, che si sono occupati della messa in sicurezza dei veicoli e dello scenario, il personale del 118 e i carabinieri di Santhià per gli accertamenti.