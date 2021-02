Camino in fiamme: scongiurati i rischi per il tetto dello stabile

Ha rischiato di propagarsi anche al tetto l'incendio partito dal camino di un'abitazione di Arborio. E' stato solo grazie all'intervento di due squadre dei Vigili del Fuoco che si sono scongiurati danni peggiori, perché le fiamme avevano già attaccato la trave di colmo.

L'allarme è scattato intorno alle 17,30 di mercoledì: due le squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Vercelli che hanno operato in via Cattolana: l'intervento del personale ha impedito che le fiamme si propagassero al tetto in quanto la trave di colmo presentava segni di bruciature. Tutta la struttura è poi stata messa in sicurezza mentre la Polizia locale e i Carabinieri di Arborio si sono occupati degli accertamenti del caso.