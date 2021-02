Tutto è partito con una donazione della Dussman Srl all'Auser Piemonte.

E così sabato13 febbraio, dalle ore 14,30 alle ore 18,30, presso la sede del Centro anziani del rione Isola, in via Restano, l'Auser di Vercelli provvederà alla distribuzione di 24 borse alimentari ad altrettante famiglie bisognose, indicate dai Servizi sociali del Comune di Vercelli. Successivamente altri pacchi alimentari verranno consegnati a casa di anziani che vivono da soli.