Asfalto "rattoppato" tra Lenta a Ghislarengo: interviene la Provincia

“Rattoppi" effettuati con troppa fretta e che risultano dunque poco funzionali e disagevoli per gli automobilisti. Li ha segnalati la Provincia alla ditta che esegue i lavori relativi a sottoservizi stradali sulla provinciale 594 tra i Comuni di Lenta e Ghislarengo.

«I lavori - spiega il vice presidente della Provincia Pier Mauro Andorno - ancora non sono terminati e hanno visto la necessità di perforare il manto stradale ripetutamente in diversi punti. Punti che, con la prosecuzione delle opere, sono stati coperti con del bitume momentaneo. Pur evidenziando che il manto stradale verrà rivisto al termine della posa delle condutture oggetto dell’intervento, abbiamo chiesto all’impresa di prestare maggiore cura anche a questi rappezzi provvisori, in quanto risultano scarsamente curati e oltre a essere poco confortevoli al transito potrebbero provocare pericolo in caso di gelate».

Nel frattempo l'ente pubblico, scusandosi per i disagi, fa appello alla prudenza degli automobilisti e assicura la massima attenzione nei controlli sul cantiere.