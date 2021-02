Atena Iren: nuovo sportello a Cigliano

Da giovedì 4 febbraio sarà attivo il nuovo sportello clienti di Atena Iren in corso Re Umberto I, 123 a Cigliano: sostituisce quello precedentemente collocato all’interno degli uffici comunali.

«Il nuovo spazio -spiegano dall'azienda - non è rinnovato solo nell’allestimento, ma offre un servizio più completo ai cittadini e alle cittadine di Cigliano perché non è più dedicato alla sola parte idrica ma diventa punto di riferimento per informazioni relative a commodity elettrica, gas e soluzioni innovative per una casa smart. Inoltre, gli orari saranno più estesi rispetto alla situazione precedente: lunedì dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 13,30 alle 16,30; giovedì dalle 13,30 alle 16,30; venerdì dalle 8,30 alle 12,30».

Atena Iren ricorda che resta sempre attivo il numero verde 800 112 077, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 e il sabato dalle 8 alle 13.