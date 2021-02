«Contro il Renate giocheremo come sempre: per vincere»

«Domani sarà una bella partita, avranno un grande peso i duelli individuali, la cura dei particolari. Il Renate ha un organico di tutto rispetto. Alla vigilia della partita d'andata dissi che avrebbe disputato un campionato all'avanguardia, e così è stato. Ma il girone di ritorno è tutta un'altra storia. Tante squadre si sono rinforzate, anche la Pro Vercelli, perché il direttore Casella ha completato il mosaico della squadra prendendo elementi di valore. E noi domani giocheremo come sempre: per vincere.»

Francesco Modesto parla davanti ai soliti giornalisti (Gelso, Lanza, Canta, chi scrive) all'addetta stampa Vittoria Marando, al fotografo Ivan Benedetto, al direttore Casella (che poserà per la foto con il neo acquisto Costantino), il responsabile del settore giovanile Musumeci. Si aggirano in sede anche l'amministratore delegato Pinciroli e il presidente Smerieri.

Spende due parole, Modesto, anche per chi se n'è andato.

«Non posso che ringraziare i giocatori che hanno cambiato maglia. Quello che è stato costruito fino a ora è anche grazie al loro contributo. Domani, vedremo un'altra Pro Vercelli: rispetto alla formazione dell'andata, sette giocatori non ci sono più.»

Parla dei nuovi, il tecnico calabrese.

«Costantino lo volevamo prendere già in estate, e lo volevo prendere in passato. È un attaccante dalla caratteristiche diverse da Comi. Attacca la profondità, non demorde mai. E Rizzo... Luca Rizzo quando sarà pronto sarà importante per questa squadra che, comunque, ha sempre dimostrato di giocare con grande personalità, senza timore nei confronti di nessuno.»

A differenza di tante squadre che ambiscono a un campionato ai piani alti della classifica, la sua Pro Vercelli punta sui giovani, che possono essere un rischio.

È vero, ma possono fungere da traino con il loro entusiasmo, e poi i nostri giovani sono “giovani-vecchi”: Zerbin ha già giocato più di cento partite in C, Saro è ormai titolare da un anno e mezzo, lo stesso Auriletto è un giocatore che si è fatto le ossa giocando, mentre Della Morte sta dimostrando di che pasta è fatto. E comunque la squadra è ben bilanciata: ci sono i giovani, ci sono i giocatori esperi com Masi, Nielsen, Comi e., adesso, Costantino.»

Con la Pro Patria, la squadra non ha saputo approfittare della superiorità numerica.

«A volte giocare in dieci contro undici ti carica, e i giocatori della Pro Patria hanno giocato allo spasimo, erigendo un muro difensivo sulla tre quarti. Non è un caso che siano la miglior difesa del girone. A fine partita si sono abbracciati come se avessero vinto: significa che ci temevano, e questo mi riempie di orgoglio. Tutti, contro, di noi, si impegnano al massimo.»