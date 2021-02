Liliana Mele verso la direzione amministrativa dell'Asl

Un atto ufficiale non c'è, ma nelle ultime ore è il nome della dirigente Asl Liliana Mele ad aver scalato la classifica dei "papabili" per l'incarico di direttore amministrativo dell'Azienda sanitaria locale di Vercelli.

A un mese di distanza dal trasferimento a Novara del direttore amministrativo Anna Burla (che ha lasciato l'incarico il 31 dicembre 2020), il manager Angelo Penna sembrerebbe orientato verso una soluzione interna per una delle posizioni strategiche all'interno della direzione generale. Una sostituzione, quella del direttore amministrativo, che si sta rilvendo più complessa del previsto per il manager. Questo almeno a giudicare dai tempi lunghi che sta richiedendo: quando l'allora direttore sanitario Gianfranco Zulian lasciò Vercelli per il Dirmei, la designazione del suo sostituto avvenne in una settimana circa.

Mele, 63 anni, lavora in Asl Vercelli dal 1988, con svariati incarichi nel settore amministrativo e finanziario. Attualmente è direttore facente funzione della struttura Gestione Affari Istituzionali. Nei prossimi giorni si capirà se le indiscrezioni circolate in queste ore si trasformeranno in una nomina vera e propria. E se l'eventuale nomina della dottoressa Mele contribuirà a realizzare a quel "cambio di passo" della sanità vercellese più volte richiesta dagli amministratori locali e dai politici del territorio.