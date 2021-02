Scavalcano il cancello cercando di andare a rubare: beccati grazie al video del vicino di casa

Ha visto qualcuno introdursi nella proprietà dei vicini e, oltre ad avvertire subito i Carabinieri, ha anche filmato i due ladruncoli, fornendo alle forze dell'ordine indizi importantissimi per identificare i due.

E' successo a Santhià, nel tardo pomeriggio di lunedì: a far intervenire le forze dell'ordine una richiesta telefonica da parte di un cittadino di Santhià che segnalava di aver notato due malfattori che avevano scavalcato la recinzione del vicino di casa e stavano tentando di entrare in quella abitazione. Sul posto è stata inviata immediatamente una pattuglia della stazione carabinieri di Santhià che, dopo aver contattato il testimone, hanno visto un filmato in cui quest'ultimo aveva ripreso con il cellulare due giovani che avevano scavalcato la recinzione e si erano avvicinati alla porta di ingresso dell’abitazione riuscendo a entrare poiché la proprietaria aveva lasciato le chiavi inserite. I due malfattori, tuttavia, avendo scorto la presenza del vicino che li stava riprendendo hanno desistito dal loro intento scappando via, senza riuscire a rubare alcunchè.

Grazie alle immagini del telefonino, in cui si scorgevano chiaramente i loro capi di abbigliamento, i carabinieri si ponevano alla ricerca dei due, riuscendo a scorgerli poco dopo nel piazzale della stazione ferroviaria.

Una volta fermati e identificati i due, entrambi extracomunitari nordafricani, poco più che ventenni, (uno ei quali già gravato da numerosi reati contro il patrimonio), i carabinieri hanno denunciato entrambi per tentato furto aggravato in abitazione in concorso alla Procura della Repubblica di Vercelli, nonché segnalati alla Questura di Vercelli per la loro espulsione dal territorio italiano, in quanto clandestini.