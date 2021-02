Botte e furto del cellulare: due condanne a 3 anni e mezzo

Picchiarono due coetanei sottraendo poi a uno di loro il cellulare. Condanna a 3 anni e 6 mesi per due giovani marocchini che dovevano rispondere di rapina e lesioni personali per una vicenda avvenuta in un sabato sera del 2018, in piazza del Tribunale.

I due imputati, insieme adl altre tre giovani, stavano transitando in auto alla ricerca di un parcheggio per raggiungere i locali del centro prima di andare a ballare nella zona dell'ex Montefibre quando avevano incrociato i due italiani che transitavano a piedi. Un gesto o una parola detta con leggerezza da uno dei due pedoni avevano scatenato prima una lite e poi le botte. Infine i cinque se ne erano andati portandosi via il cellulare di uno dei ragazzi.

Dopo aver fatto ricorso alle cure dell'ospedale, i due ragazzi sporgono denuncia identificando uno dei presunti aggressori e le indagini della squadra Mobile della Questura consentono di risalire agli altri quattro che vengono tutti denunciati: tre di loro sanno poi assolti in abbreviato mentre altri due, un 23enne e un 20enne sono stati condannati al termine del processo davanti al collegio.

La sentenza letta dalla presidente Enrica Bertolotto accoglie, di fatto, ricostruzione e richieste dell'accusa, mentre i legali dei due imputati, gli avvocati Alessandro Rondonotti e Davide Scarpa, avevano chiesto l’assoluzione sulla base di alcuni elementi contraddittori emerse nel corso delle testimonianze delle vittime e del fatto che il cellulare potesse essere stato smarrito prima dello scontro in piazza. Prevedibile l'Appello.