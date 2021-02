Vaccinazione degli over 80: c'è una data per l'avvio della campagna

La campagna vaccinale per gli over 80, in Piemonte, partirà domenica 21 gennaio e gli anziani saranno vaccinati con le dosi fornite da Pfizer e Moderna. Lo rende noto la Regione che, giovedì, presenterà nel dettaglio le modalità della nuova campagna, forzatamente rivista e corretta dopo che Aifa ha consigliato il vaccino AstraZemeca per la fascia d'età 18-55 anni.

L'incontro per la riorganizzazione della campagna vaccinale in Piemonte e l’avvio della Fase 2 sugli over 80 si è svolto martedì e ha visto la partecipazione del presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio e dell’assessore alla Sanità Luigi Genesio Icardi, insieme ai commissari dell’Unità di crisi Vincenzo Coccolo, Emilpaolo Manno e Antonio Rinaudo.

È stato definito che l’avvio della vaccinazione sugli over 80 sarà domenica 21 febbraio, in concomitanza con il completamento della Fase 1 prevista per legge per i dipendenti del sistema sanitario e gli ospiti e gli operatori delle RSA.

“Dal momento che l’Aifa ha dato una indicazione di utilizzo dei vaccini di AstraZeneca per la fascia d’età 18-55 anni li useremo per completare la Fase 1 e il suo ampliamento sui soggetti che non sono ancora stati vaccinati - spiega l’Unità di crisi della Regione Piemonte -. Per la vaccinazione degli over 80 verranno utilizzate, invece, le dosi di Pfizer e Moderna e partiremo il 21 febbraio con il supporto organizzativo dei medici di famiglia».

Mercoledì invece è in programma un incontro tra il Governo e le Regioni per definire i criteri di distribuzione delle prossime consegne e i target della popolazione a cui destinarle.

Intanto è proseguita anche martedì la Fase1: dall'inizio della campagna si è quindi proceduto all’inoculazione di 201.510 dosi (delle quali 63.858 come seconda), corrispondenti al 97,92% delle 205.780 finora disponibili per il Piemonte.