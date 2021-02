Il Museo Borgogna riparte, da oggi

Sostenete il Museo Borgogna e le sue attività! Ci sono due strumenti a vostra disposizione: il 5 per mille e l'Art Bonus. Per destinare al Museo il vostro cinque per mille basta segnalare il nostro codice fiscale (80002350025) e apporre la vostra firma sull'apposita casella dedicata al sostegno del volontariato, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, le associazioni di promozione sociale e le associazioni e fondazioni riconosciute. Ai contribuenti non costa nulla ma è una grande risorsa per il Museo. Con Art Bonus si può invece diventare mecenati per l'arte! Lo stato garantisce a chi destina erogazioni liberali al mondo della cultura, un credito d'imposta pari al 65 % della cifra donata! Un incentivo importante e conveniente per sostenere il vostro territorio e il patrimonio comune. Per saperne di più visitate il sito del Museo oppure www.artbonus.gov.it