Rocco Costantino, goleador per la Pro di Modesto

All'attaccante del Modena, Rocco Costantino, trent'anni, nato in Svizzera, abruzzese di adozione, la Pro Vercelli aveva già messo gli occhi l'estate scorsa (le squadre che lo volevano erano sei. La spuntò il Modena). Punta di movimento, si è distinto come goledaor in alcuni campionati: 23 gol in 33 partite giocate nel 2016.2017, in serie D, con la maglia del Vis Pesaro; 14 reti in 34 partite l'anno successivo in serie C, con il Sudtirol; 6 reti su 18 partite giocate con la maglia della Triestina, nel 2019-2020. 10 gare, ma nessun gol quest'anno, ma la sua media realizzativa è alta: 1 rete ogni 2,95 partite.

In serata dovrebbe essere ufficializzato il passaggio. Il giocatore ha preferito la Pro Vercelli alla Fermana, che lo inseguiva. Passerà dal Modena alla Pro Vercelli con la formula del prestito per un anno.