Chi sbaglia è perduto: Renate e Como per la vetta

Si è conclusa la ventunesima giornata del campionato di Serie C girone A e, come sempre ci ha abituato questa competizione, le emozioni non sono mancate. Torna a vincere il Novara, continua il momento positivo della nuova Alessandria targata Moreno Longo, si impone il Renate e crolla la ex capolista Como. Andiamo, però, nel dettaglio ad analizzare i risultati finali di questa giornata di campionato.

I tabellini delle 18 del Girone A

Ad aprire le danze è stato il match tra Olbia ed Alessandria. Al termine dei 90’ di gioco, sono i Grigi di Mister Moreno Longo ad imporsi con il risultato di 1-2: seconda vittoria consecutiva per l’ex tecnico granata. E' Corazza, su rigore, al sesto minuto, ad aprire le danze e portare gli ospiti in vantaggio. Passano circa 5 minuti dal rigore e Tornaghi – con un autogol – regala il doppio vantaggio ai Grigi. Reagiscono i padroni di casa che, su rigore, con Ragatzu (ex Pro Vercelli e Cagliari) accorciano le distanze. Nel secondo tempo nessuna delle due formazioni trova la rete: Grigi che volano al terzo posto (con 37 punti) e padron idi casa che tornano in Zona Playout con 22 punti. Torna a vincere il Lecco in casa contro il Livorno: 1-0 il risultato finale. È l’autorete del portiere dei toscani a regalare i tre punti ai padroni di casa che si posizionano al sesto posto in classifica (con 33 punti totali) ed ospiti che restano al diciannovesimo posto a solo una distanza dalla Lucchese ultima in classifica. Dopo la bella vittoria nel “Derby Del Riso” la Pro Vercelli impatta in casa contro la Pro Patria: 0-0 il risultato finale. Nel match andato in scena allo stadio Silvio Piola i vercellesi ottengono il sesto pareggio stagionale e trovano il quarto posto in classifica. Preoccupano le condizioni di Comi e Padovan (usciti entrambi anzitempo dal campo) in ottica del big match contro la capolista Renate. Lombardi che, dopo il punto, trovano la settima posizione in classifica e rimangono in piena corsa Playoff. Arriva la settima vittoria stagionale l’Albinoleffe nella gara casalinga, vinta per 1-0, contro la Pergolettese. I bergamaschi passano in vantaggio grazie alla rete del centrocampista Gelli e bloccano il risultato concludendo con i tre punti. Padroni di casa che si posizionano all’undicesimo posto in classifica a pari punti – 29 – con la Pro Sesto decima in classifica. Ospiti che, dopo l’undicesima sconfitta stagionale, si collocano al quattordicesimo posto in classifica con 22 punti (punteggio identico a Novara ed Olbia). Crolla il Piacenza in casa contro il Pontedera per 0-2. Le reti – entrambe ad inizio di ogni tempo – sono ad opera di Magrassi (al 10’) e Semprini (al 51’). I padroni di casa, dopo la nona sconfitta, si collocano al diciottesimo posto in classifica.

Il Pontedera, dopo i tre punti, vola all’ottavo posto con un bottino totale di 31 punti conquistati. Perde in casa la Carrarese contro la Pro Sesto: 0-1 il risultato finale. Mattatore di giornata è stato il centrocampista classe 89 Luciano Gualdi che, al minuto 80, ha realizzato la rete dell’ottava vittoria degli ospiti. I toscani si collocano al nono posto in classifica con 30 punti, i lombardi invece – dopo i tre punti – si posizionano al decimo posto (con 29 punti) ad una sola distanza dalla Carrarese. Torna a vincere la capolista Renate in casa contro la neopromossa Grosseto: 2-1 il finale andato in scena allo stadio Città di Meda. È il solito Kabashi, su rigore al minuto 43, a portare in vantaggio i suoi. Accorcia Galligani (minuto 52) ma è poi Rada al minuto 77 a trovare la rete della quattordicesima vittoria stagionale. I lombardi tornano saldamente in vetta alla classifica con 45 punti (a +2 rispetto al Como). Toscani che raggiungono il dodicesimo posto con un bottino di 28 punti. Grande vittoria, di carattere, della Juventus U23 contro la Giana Erminio: i bianconeri si impongono, in casa, con il risultato di 3-2. A portarsi in vantaggio però sono gli ospiti con Corti (minuto 24). Alcibiade, difensore ex Pro, trova la rete del pareggio al minuto 37. È però ancora Corti (autore di una doppietta) a portare gli ospiti nuovamente in vantaggio al minuto 41. Nel secondo tempo i bianconeri reagiscono e con la doppietta dell’esperto Bomber Brighenti (48’ e 63’) pareggiano e poi ribaltano il risultato. Dopo il triplice fischio, i bianconeri si portano al quinto posto in classifica con 33 punti. Lombardi che restano in piena zona Playout con solamente 19 punti realizzati in ventuno giornate: diciassettesimo punto e zona salvezza a solamente tre distanze di lunghezza. Finisce il momento negativo degli Azzurri del Novara che, in trasferta, si impongono contro la Lucchese: 1-4 il referto del tabellino. Passano pochi minuti e Lanini porta in vantaggio gli Azzurri (gol con dedica al nonno). Panico (20’) e Rossetti (31’) affossano i toscani prima che si torni negli spogliatoi a riposarsi. Nel secondo tempo è ancora Lanini a chiudere definitivamente il match realizzando la doppietta e la rete del poker novarese. Nel finale, Flavio Jr Bianchi sigla il gol della bandiera. Nel match salvezza, il Novara ne esce in maniera positiva e si porta al quindicesimo posto in classifica uscendo dalla zona Playout. Esce invececon le ossa rotte la Lucchese che resta ultima in classifica con soli 16 punti realizzati. Crolla incredibilmente il Como nella sfida in trasferta contro la Pistoiese: 1-0 il risultato del match andato in scena allo stadio “Marcello Melani” di Pistoia. Mattatore di giornata è stato Maurizi che, al minuto 73, ha regalato la rete valida per la settima vittoria della Pistoiese. Padroni di casa che, con 25 punti, si posizionano al tredicesimo posto in classifica. Como che, dopo la quarta sconfitta stagionale, si posiziona al secondo posto a +5 dall’Alessandria ed a -2 dalla capolista Renate.