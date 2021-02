Si rinnova il Consiglio provinciale: data e scadenze elettorali

Elezioni per il rinnovo del Consiglio Provinciale, domenica 21 marzo: le urne, alle quali accederanno solo sindaci e consiglieri comunali in carica, saranno aperte dalle 8 alle 20. Il rinnovo riguarderà solo i consiglieri e non il presidente, che viene eletto in una diversa tornata.

Dopo la trasformazione delle Province in enti di secondo livello, la legge prevede che l'assegnazione dei seggi avvenga sulla base del differente "peso" dei diversi centri del territorio, calcolato sulla base della popolazione.

Si voterà nel seggio centrale costituito alla Sala delle Tarsie per i Comuni di Albano, Alice Castello, Arborio, Asigliano, Balocco, Bianzè, Borgo d’Ale, Borgo Vercelli, Buronzo, Caresana, Caresanablot, Carisio, Casanova Elvo, Cigliano, Collobiano, Costanzana, Crescentino, Crova, Desana, Fontanetto Po, Formigliana, Ghislarengo, Greggio, Lamporo, Lignana, Livorno Ferraris, Moncrivello, Motta de’ Conti, Olcenengo, Oldenico, Palazzolo, Pertengo, Pezzana, Prarolo, Quinto, Rive, Ronsecco, Rovasenda, Salasco, Sali, Saluggia, San Germano, San Giacomo, Santhià, Stroppiana, Tricerro, Trino, Tronzano, Vercelli, Villarboit e Villata.

Nella sottosezione di Borgosesia, allestita nella Sala Consiliare del Comune voteranno gli elettori dei Comuni di Alagna, Alto Sermenza, Balmuccia, Boccioleto, Borgosesia, Campertogno, Carcoforo, Cellio con Breia, Cervatto, Civiasco, Cravagliana, Fobello, Gattinara, Guardabosone, Lenta, Lozzolo, Mollia, Pila, Piode, Postua, Quarona, Rassa, Rimella, Roasio, Rossa, Scopa, Scopello, Serravalle Sesia, Valduggia, Varallo, Vocca.

Tutte le operazioni dovranno essere effettuate nel massimo rispetto delle disposizioni sanitarie e le operazioni di scrutinio avranno inizio immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto.

Sono eleggibili alla carica di consigliere provinciale i sindaci e i consiglieri comunali in carica dei Comuni della provincia di Vercelli e le liste devononessere composte da un numero di candidati non inferiore a 5 (cinque) e non superiore a 10 (dieci), e che nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60%.

La presentazione delle liste deve avvenire all’Ufficio Elettorale appositamente costituito nella sede della Provincia, via San Cristoforo 3, dalle ore 8 alle 20 di domenica 8 febbraio e dalle 8 alle 12 di lunedì 1 marzo 2021.