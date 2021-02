Gattinara: i bimbi della 1° C "campioni di solidarietà"

Un gesto di generosità da parte dei piccoli alunni della 1° C della scuola elementare di Gattinara che ha devoluto il premio ottenuto con il concorso “Un Natale Originale” (ideato dal Pro loco e Comune per premiare gli addobbi più originali) ai bambini e ragazzi ospiti della Comunità Educativa Residenziale per minori, “Binario 9 ¾”, inaugurata nell’ottobre 2019.

La struttura che ospita minori con alle spalle una famiglia problematica, è stata realizzata dall’Associazione “I Colori del Sorriso” all’interno dell’edificio dell’ex stazione ferroviaria di Gattinara, inutilizzato da metà degli anni ’90, un importante progetto sia per l’aspetto sociale, sia per aver riconvertito un edificio in abbandono.

La cerimonia di consegna ha avuto luogo mercoledì 27 gennaio alla presenza del sindaco di Gattinara, Daniele Baglione, della presidente dell’Associazione “I Colori del Sorriso”, Annalisa Ferrarotti, delle insegnanti e dei bambini della 1a C, nella nuova aula didattica all’aperto realizzata recentemente dal Comune.

«Un gesto bellissimo di condivisone e amore – ha commentato Baglione – per far sentire i bambini della Comunità, che ogni giorno incontrano a scuola, parte della Comunità gattinarese. Un piccolo gesto di generosità, che fa riscoprire lo spirito vero del Natale, Gianni Rodari diceva: “Se ci diamo una mano i miracoli si faranno e il giorno di Natale durerà tutti i giorni dell’anno” ecco questo è il vero spirito di una Comunità unita, non solo un comune regalo, ma una mano tesa verso un'altra mano in segno di amicizia. Grazie davvero a tutti i bimbi e alle loro maestre per questo bellissimo gesto».