Roppolo, tetto con fotovoltaico a fuoco: casa inagibile - VIDEO

Momenti di apprensione in queste ore in via per Cavaglià a Roppolo, dove intorno alle 13 di oggi 31 gennaio è divampato un incendio in un'abitazione. È il secondo in pochi giorni dopo quello di Masserano.

Dai primi riscontri pare che le fiamme siano partite dall'impianto fotovoltaico sul tetto. "La situazione è al momento sotto controllo - spiega il sindaco Renato Corona intervenuto sul posto -. I Vigili del Fuoco hanno dovuto tagliare una parte del sottotetto e poi smontarlo completamente per via della coibentazione in lana di roccia, che se surriscaldata potrebbe far prendere fuoco alle piccole travi del tetto. Nel frattempo i pannelli fotovoltaici sono stati coperti con dei teli, per evitare che l'energia elettrica provochi ulteriori focolai. Mentre smontano il tetto i Vigili del Fuoco continuano a buttare acqua rifornendosi anche all'idrante vicino al comune".

Gli uomini del 115, intervenuti con 4 mezzi dal comando provinciale di Biella e dal distaccamento volontario di Cossato con l'autobotte, stanno procedendo quindi con la messa in sicurezza della struttura, che attualmente è stata dichiarata inagibile.

Al momento dello scoppio del rogo i residenti, una coppia di coniugi, non erano presenti: appresa la notizia hanno subito raggiunto la loro abitazione, dai quali sono stati allontanati per motivi di sicurezza. Al momento saranno ospitati dai genitori residenti nelle vicinanze.

Nel frattempo la via è bloccata e monitorata all'ingresso e all'uscita dai volontari della Protezione Civile, allertati dal primo cittadino: "probabilmente ci andrà ancora qualche ora prima che la situazione si sblocchi" spiega. Sul posto anche i Carabinieri della stazione di Occhieppo Superiore.