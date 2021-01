Gattinara, in Apecar attraversa la nuova piazza pedonale

«C’è sempre quello che si crede il più furbo del villaggio... Ma non sempre i furbi lo sono veramente...». Con queste parole il sindaco di Gattinara, Daniele Baglione, accompagna l'immagine di un avventato cittadino che, dopo aver dribblato i dissuasori, attraversa in Apecar l'area pedonale della rinnovata piazza Paolotti, completamente ridisegnata e aperta al pubblico solo da poche settimane. Un'infrazione, quella commessa dal conducente, che non è sfuggita ovviamente alla videosorveglianza presente nella zona. Così le immagini dell'Apecar sono finite direttamente sul tavolo degli agenti della Polizia locale che si occuperanno della relativa sanzione.

«La nuova Piazza Paolotti – aggiunge Baglione - è stata realizzata per consentire alle persone di incontrarsi e per far giocare i bambini in sicurezza in una Piazza pedonale. Se pensi che si possa fare tutto, senza rispettare le regole hai sbagliato proprio tutto: domani ti arriverà la sanzione a casa. Chiunque tu sia (e, in questo caso, lo sappiamo) ricordati che sei parte della città. E la città vuole che ciò che è bello continui a rimanere tale. E questo vale in generale...per tutti quelli che si ritengono “furbi”, ma sono solo maleducati. Non si arriva dappertutto certo..- conclude il sindaco - ma quando si arriva, i presunti “furbi” ne pagano le conseguenze, e sono salate».