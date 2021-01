Insediato il nuovo Consiglio dei Ragazzi: lavorerà sul parco di via Tagliamento

Un compleanno molto speciale per la città di Santhià. Giovedì 28 gennaio si è insediato il nuovo Consiglio Comunale dai Ragazzi e, per la decima volta consecutiva, i rappresentanti delle prime e seconde medie si sono seduti nei banchi della sala consiglio per progettare un paese sempre più a fatto su misura per i giovani. Tra pochi mesi, uno di loro verrà eletto sindaco dei ragazzi. Quando il sindaco Angelo Cappuccio ha nominato il primo “Sindachino” gli attuali giovani consiglieri avevano appena compiuto uno o due anni.

All’epoca, era molto giovane anche l’assessore Mattia Beccaro che, accogliendo i rappresentanti, ha illustrato l’avanzamento dei lavori del parchetto di via Tagliamento progettato dal CCR dello scorso anno.

«È molto bello poter ritrovare i ragazzi in presenza – dice l’assessore alle Politiche Giovanili e ai Lavori Pubblici – e sono sicuro che anche per loro possa essere un segnale di speranza per poter tornare presto a rivivere pienamente la socialità».

Quest’anno i neo-consiglieri dovranno completare il progetto, ideando il murale e realizzando un grande evento per l’inaugurazione, che possa rispettare le eventuali restrizioni dovute alla pandemia. Inoltre, avranno la possibilità di proporre un nome per l’intitolazione del nuovo spazio aggregativo.

Sono tantissime le idee elaborate con l’aiuto dei disponibilissimi insegnanti coordinati dalla professoressa Della Role. Gli operatori dell’Associazione Itaca Marika De Domenico e Gabriele Cortella seguiranno passo passo il percorso che li porterà alla scelta finale da presentare al Sindaco. Angelo Cappucccio, nominandoli, uno ad uno, ufficialmente Consiglieri Comunali dei Ragazzi, ha raccontato loro il nuovo progetto della pista da mountain bike fortemente voluto dai più giovani.

«Credo fortemente nella capacità dei ragazzi di pensare al bene comune – afferma Cappuccio – infatti ho voluto il CCR al mio fianco per tutti gli anni in cui ho ricoperto la carica di Sindaco».

I neo-eletti sono: Marta, Maicol Lazar, Alice Copelli, Gabriele Cima, Massimo Cavalli, Raffaele Gervasio, Luca D’Apollo, Denis Zignone, Matteo D’Apollo, Yi-Jie Yuan, Simone D’Apollo.

Il CCR è uno strumento partecipativo ed educativo, animato dall’Associazione Itaca (www.itacavercelli.it), pensato per un’Amministrazione del bene comune generata con i cittadini, una responsabilità condivisa che consenta di sviluppare un nuovo protagonismo tra i più giovani.