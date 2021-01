Pro Vercelli-Pro Patria 0-0. Giornata no.

Solo un punto nella gara interna contro la Pro Patria. Prova deludente, perché nella ripresa, in 11 contro 10, la squadra di Modesto non ha saputo approfittare della supremazia. Bene la difesa, così così il centrocampo, bocciato l'attacco (il fatto che Comi sia uscito non puà essere una valida giustificazione)

Pro Vercelli-Pro Patria 0-0

PRO VERCELLI: Saro; Auriletto, Masi, Hristov; Gatto (Clemente dal 73'), Nielsen (Awua dal 63'), Emmanuello, Iezzi; Della Morte (Rolando dal 63'), Comi (Padovan al 21'; Romairone dal 63'), Zerbin. A disposizione: Tintori, Parodi, Rolando, Romairone, Awua, Padovan, Clemente, Esposito, Erradi, Merio, Secondo. All. Modesto.

PRO PATRIA: Greco; Lombardoni, Boffelli, Gatti; Spizzichino (Molinari dal 77'), Brignoli, Nicco, Bertoni (Castelli dal 71'), Pizzul (Saporetti dall'87'); Latte Lath, Kolaj (Galli dal 46'). A disposizione: Mangano, Compagnoni, Galli, Saporetti, Molinari, Le Noci, Piran, Colombo, Ferri, Pisan, Castelli, Vaghi. All. Javorcic.

Arbitro Petrella di Viterbo

Ammoniti: Gatti, Brignoli, Bertoni della Pro Patria; Masi, Emmanuello della Pro Vercelli.

Espulso Brignoli per doppia ammonizione.

Primo tempo

Pro Patria aggressiva, da subito.

In difesa, Auriletto a destra, Hristov a sinistra. Sulla fasce, Gatto a destra e Iezzi a sinistra. Davanti, Zerbin e Della Morte sono posizionati a sinistra ma spesso si accentrano (come sempre, a elastico).

21': esce Comi, dolorante, entra Padovan.

23': cross tagliato dalla sinistra di Zerbin, Della Morte e Gatto non toccano la palla che finisce sul fondo.

24': Masi sbroglia davanti a Masi (come un salvataggio sulla linea).

30': cross di Zerbin, gran girata di testa di Emmanuello ma il portiere della Pro Patria, Greco, si supera e dice no.

35': Padovan strattonato per la maglietta, l'arbitro fischia fallo, ma per la Pro Patria.

38': azione insistita della Pro, con bordata di Emmanuello, murata da un difensore: il poco pubblico e i giocatori della Pro invocano il rigore, ma non c'era.

40': fallaccio su Gatto, Masi protesta e viene ammonito.

45': Brignoli spintona Hristov, rosso, Pro Patria in 10.

Secondo tempo

3': primo acuto della Pro, con sberla di Emmanuello che il portiere, in tuffo, sventa in angolo.

7': ancora Emmanuello, di sinistro, altra parata.

12': da Nielsen a Zerbin, para ancora Greco, sempre attento.

18': tre sostituzioni nella Pro. fuori Nielsen ed entra Awua, dentro anche Rolando per Della Morte e fuori anche Padovan per Romairone.

(La Pro Patria si difende con un 5-3-1, la formazione della Pro, adesso è: Saro; Hristov, Masi, Auriletto; Gatto, Awua, Emmanuello, Gatto; Rolando, Zerbin, Romairone).

31': l'arbitro espelle un panchinaro della Pro Patria, Vaghi.

35': la partita non si sblocca, anche in 10 la Pro Patria chiude bene gli spazi, nella Pro manca il guizzo vincente.

38': fuori Gatto dentro Clemente.

39': fallo grande come una casa su Auriletto, per l'arbitro è il contrario.

41': ci prova Auriletto, tiro deviato in angolo.

44': angolo per la Pro Patria.

45': cinque minuti di recupero.