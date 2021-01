Modesto: “Abbiamo avuto buone occasioni, peccato per Comi e Padovan»

Mattia Rolando al termine del match ha voluto dire la sua riguardo a quello che è mancato oggi: «È manata la cattiveria e non siamo stati bravi a sfruttare gli episodi. Contro il Renate sarà una partita difficile: loro sono forti ma andremo a provare a fare i tre punti».

Modesto: « Sapevamo le difficoltà: questa è una squadra che ha subito pochi gol. In fase difensiva lavorano bene e bassi: chiudono bene gli spazi. Noi non dovevamo essere frettolosi. Peccato nel primo tempo: abbiamo avuto occasioni buone. Nel secondo tempo ci abbiamo provato dalla distanza con Emmanuello». Il mister si è focalizzato sul probabile errore di Padovan ed ha così commentato: « L’occasione più grossa era con Padovan: non so se ha fatto la scelta migliore, dopo la rivedrò. Sono stati giusti, sono una squadra dura che lascia pochi spazzi. Mercoledì abbiamo una gara importante per noi, ora andrò a rivedere questa partita per vedere cosa potevamo fare meglio: bisogna ripartire che tra quattro giorni si rigioca».

Non sono mancati gli aggiornamenti su Comi e Padovan?: «Valuteremo con il dottore, peccato perché tutte le punte hanno preso botte importanti e sono dovute uscire. Non abbiamo riempito bene l’area perché avevamo l’assenza di giocatori di struttura». A conclusione dell’intervista, l’allenatore della Pro Vercelli ha voluto riportare il suo pensiero riguardo i il prossimo match. Mercoledì il Renate, poco tempo per preparare la partita?: «Alla fine ci metteremo al lavoro da domani e valuteremo i ragazzi, man mano».

Ancora il fantasista con la maglia numero 7 ha commentato la partita odierna: «Siamo partiti tentennanti poi siamo usciti fuori. La loro espulsione ci ha poi galvanizzato, spiace non aver trovato il gol: siamo stati meno cattivi del solito. Ci accontentiamo del punto». Difficile trovare lo spazio?: «Da quando sono rimasti in 10 si sono chiusi bene e sono stati ordinati, abbiamo trovati pochi spazi. Ci teniamo il punto e pensiamo alla prossima».