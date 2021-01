Le pagelle della Pro vista contro la Pro Patria

SARO: 6

Uno spettatore attento.

HRISTOV: 6,5

Un rendimento impressionante, il migliore (con Masi) della Pro.

MASI: 6,5

Gara perfetta, con un gran salvataggio.

AURILETTO: 6

Giocatore in crescita. Sta ripagando il mister della fiducia.

GATTO: 5,5

Un passo indietro rispetto alla precedenti prestazioni.

NIELSEN: 6

Gioca un po' a rilento, ma tesse trame e, al contempo, chiude spazi. Perché non cerca mai il tiro?

EMMANUELLO: 6,5

L'unico che cerca la via del gol, di destro, sinistro e di testa. Ci volevano due, tre Emmanuello, oggi, alla Pro.

IEZZI: 6

Prezioso in fase di contenimento, ma anche intraprendente nella fase offensiva. Con Zerbin si intende a occhi chiusi.

DELLA MORTE: 5,5

Ha personalità, ha anche i numeri. Ma la difesa della Pro Patria è un muro anche per i suoi (lodevoli) tentativi.

COMI: n.g.

Peccato che abbia dovuto gettare la spugna dopo una manciata di minuti. Speriamo solo che recuperi per la prossima.

ZERBIN: 6

Sufficienza stirata. Alcuni buoni cross, ma... mai una gioia nell'uno contro uno, il suo pezzo forte.

PADOVAN: 5

Quando è entrato al posto di Comi abbiamo pensato: ha 70 minuti per dimostrare quanto vale a Modesto. E invece ha giocato senza mordente. La peggior prvova con questa maglia.

AWUA: 5,5

Le belle cose viste a Novara non si sono riviste. Diamogli tempo, però.

ROLANDO: 5,5

Nessuna bella giocata, nessuna invenzione. Non sta attraversando un gran periodo.

ROMAIRONE: 5,5

Gioca con grinta, ma anche lui viene “soffocato” dal pressing asfissiante della retroguardia (e non solo) Pro Patria.

CLEMENTE: 5,5

Non è al meglio, purtroppo.

MODESTO: 6

Le ha provate tutte. Certo, la Pro Patria non è si è resa mai pericolosa, ma le sole occasioni da gol che la sua squadra ha avuto (con Emmanuello) son poca cosa. Prova poco convincente della sua squadra, prova che ricorda la gara di Olbia. Stesso risultato (0 a 0) in 11 contro 10. A Olbia fu l'atteggiamento di tutta la squadra, oggi è stato l'attacco la nota dolente. Privo di Comi, l'attacco è parso poco incisivo, e quindi le pile sono da caricare in vista della partitissima di mercoledì.