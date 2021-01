Biella, minaccia la ex di divulgare immagini compromettenti: scatta la spedizione punitiva

Spedizione punitiva nei confronti di un giovane, residente a Biella in zona Vernato. Questa mattina, poco prima di mezzogiorno, sono dovute intervenire quattro auto della Squadra volante della Polizia per calmare gli animi e riportare la situazione sotto controllo.

La spedizione, cinque persone tutte munite di spranga e col probabile desiderio di impaurire il ragazzo, sarebbe partita dalle minacce di quest'ultimo, inviate alla ex fidanzata di circa 20 anni e che riguarderebbero la possibilità di rendere pubblici alcuni video e messaggi privati della ragazza stessa.

Questo fatto non è stato gradito dalla famiglia di lei che ha organizzato, tramite un parente stretto, la spedizione punitiva. Le sirene e le auto della Polizia sono giunte al Vernato in tempo utile per fermare, identificare e denunciare il gruppetto di persone. L'ipotesi di reato per i cinque ora è di minacce aggravate in concorso.