Unione Montana: il Lions al fianco del settore Sociale

Con una breve cerimonia si è ufficializzata nei giorni scorsi la donazione di 1300 euro da parte del Lions Club Valsesia a favore del settore servizi sociali dell’Unione Montana Valsesia, destinata all’Equipe Minori.



«La volontà del nostro Club di rendersi utile nell’ambito dell’emergenza sanitaria per il Covid – spiega il presidente del Lions, Vanni Boggio – si è potuta concretizzare tramite i Servizi Sociali dell’UMV, a cui ci siamo rivolti per chiedere se avessero qualche necessità e ci è stata segnalata l’esigenza di dotare di arredi e giochi a norma anti-Covid le stanze degli incontri tra bambini e genitori seguiti dall’Equipe Minori. Abbiamo dunque subito provveduto a donare il necessario per poter effettuare questo intervento».



Con la donazione ricevuta dal Lions Club Valsesia, verranno dunque acquistati nuovi arredi oltre che giocattoli a norma per le due stanze dove avvengono gli incontri tra genitori e figli delle famiglie seguite dall’Equipe Minori, per renderle più accoglienti e soprattutto adeguate alle indicazioni relative all’attuale emergenza sanitaria: «Un gesto di grande sensibilità, oltre che di generosità, da parte dei Lions valsesiani – commenta Francesco Nunziata, assessore ai Servizi Sociali dell’UMV – la loro vicinanza a noi si traduce in vicinanza ai bisogni del territorio, che nella congiuntura sanitaria che stiamo tutti insieme affrontando si sono moltiplicati, e richiedono uno sforzo collettivo per essere affrontati in modo efficace».



La delegazione del Lions Club che ha consegnato l’assegno era composta dal Presidente, architetto Vanni Boggio, dal segretario Andrea Ballarini, dal Tesoriere Luciano Zanetta e dall’addetto stampa Francesco De Pace. Riconoscente il presidente dell’Unione Montana, Pierluigi Prino: «Ringrazio di cuore il Lions Club per questa donazione, segnale di attenzione verso le fasce più deboli della società ma anche di considerazione per il lavoro svolto dall’Unione Montana. I nostri servizi sociali stanno affrontando questo momento con grande determinazione e dedizione: l’aiuto che il territorio ci offre in termini di supporto economico – conclude - ricade puntualmente sui nostri utenti, per offrire loro un servizio sempre più efficiente ed accogliente».