Scegliere la culla del neonato

Tra le tante domande che vi sentirete fare quando nasce un figlio c’è: “la notte dorme?”. La risposta spesso può dipendere anche dalla scelta che farete sull’acquisto della culla per neonati, il nido personale del vostro bambino.

In questo ambito c’è una vasta gamma di soluzioni, ma qualsiasi cosa scegliate tra culla, lettino o carrozzina, l’importante è che venga scelto un prodotto sicuro e non badare a spese.

Diverse soluzioni per dormire

Per i primi mesi di vita potete scegliere di far dormire il bambino nella stessa carrozzina da passeggio o nella navicella, ma bisogna tener presente che questa scelta sarà valida per i primi tre mesi perché poi gli spazi saranno ridotti.

Dunque, potete scegliere direttamente di far trascorrere la notte in una classica culla o in un lettino. I neonati da piccoli non si muoveranno molto, quindi non c’è il rischio che possano farsi male. Inizialmente tenderanno a dormire in posizione supina e al massimo a spingersi verso l’alto, per poi iniziare a dormire anche su un fianco o rotolarsi.

Per evitare pericoli è sufficiente munirsi di un paracolpi in modo che nessun piedino o manina si incastri tra le sbarre. Per evitare che lenzuola, coperte e copri piumini in genere lo possano incastrare, rischiando di soffocarlo, potete decidere di “infilarlo” in uno di quei sacchi imbottiti come un fagottino.

Culla in vimini, culletta o lettino?

Altra soluzione, un po’ vintage ma adatta a chi è amante delle tradizioni di famiglia, è la culletta in vimini che magari si ritrova in soffitta dei nonni pronta all’occorrenza, dopo una bella spolverata. Lo svantaggio è che spesso è più alta rispetto al letto matrimoniale, quindi non consente di controllare il neonato mentre dorme senza sollevarsi. Inoltre, non è sempre facile trovare un materasso adatto a questo tipo di culla perché spesso rimane uno spazio tra il bordo e lo stesso, creando un pericolo per il bambino.

La maggior parte delle mamme che allattano tendono a scegliere la culletta che si attacca al letto matrimoniale, così da venire più agevole la poppata notturna perché consente di sfamare il bimbo senza doversi alzare e coccolarlo con più comodità.

Se invece, per qualsiasi ragione, bisogna passare all'allattamento artificiale, allora questo potrebbe essere un buon motivo per piantare il primo tassello dell’indipendenza. Infatti, il bambino potrebbe dormire già nella sua cameretta e, se siete fortunate, dormirà tutta la notte e non vi dovrete alzare nemmeno una volta.

Da qualche anno si è affermata la soluzione del lettino montessoriano, cioè un letto con una struttura rasoterra che potrà accompagnare il bambino per tutta la crescita, consentendogli di muoversi con agilità senza rischio di cadute e senza ricorrere alle sbarre.

Sindrome della morte improvvisa infantile (SIDS) o morte bianca

Certo, è il caso che vi muniate di walkie-talkie o prodotti simili per poterlo monitorare. Una delle preoccupazioni o forse incubi peggiori delle mamme è la sindrome della morte improvvisa infantile (SIDS) o morte bianca. Le cause di questa morte sono ancora sconosciute, ma può succedere che il neonato smetta improvvisamente di respirare.

Succede, generalmente, nei primi sei mesi di vita del bambino e oggi questa sindrome è meno diffusa rispetto al passato. Gli studiosi e pediatri consigliano sempre di:

Far dormire il bambino in posizione supina o di fianco se tende facilmente a rigurgitare dopo una poppata

Non fumare durante la gravidanza o durante il primo anno di vita e vietare a chiunque di farlo in casa

Eliminare ogni tipo di oggetto che durante la notte possa essere superfluo, come peluche o cuscini

L'occorrente necessario per il lettino

Per completare la dotazione della culla o lettino, non possiamo dimenticare di acquistare un buon materasso e tante lenzuola. Nel primo caso il materasso deve essere abbastanza rigido e calzare perfettamente, lasciando uno spazio al massimo di 2,5 cm dalla struttura del lettino. Le lenzuola non basteranno mai, specie nei primi giorni perché saranno cambiate più frequentemente a causa di rigurgiti o popò.

Serviranno quindi almeno due coprimaterassi impermeabili e almeno tre lenzuola. Potete comprare lenzuola e spugne specifiche per bebè oppure tagliare le normali lenzuola e adattarle al lettino del bambino. È meglio scegliere lenzuola in cotone, invece di quelle in lino del primo corredino, perché si lavano e smacchiano più facilmente.

Saranno necessari anche coperte o piumini, a seconda della stagione. Il piumino oltre a essere più difficile da lavare (e anche ad asciugarsi in inverno) è anche più pericoloso, perché può togliere aria e far soffocare il bambino. Allora basta infilare più coperte dentro il sacco del copripiumino e il gioco è fatto.

Altri elementi da considerare sono la stabilità del lato della sponda che si abbassa, l’efficienza dei freni delle ruote, il materiale con cui è fatto o la vernice utilizzata per dipingerlo e, infine, il livello su cui è posizionato il materasso rispetto all’altezza delle sponde.