Meglio la BARF o le crocchette per i gatti?

I gatti sono animali che, se presi allo stato brado, proprio come i loro parenti felini più grandi, si nutrono o si dovrebbero nutrire di carne cruda. Probabilmente questo vi può sembrare innaturale e invece è tutto il contrario: ecco perché molti preferiscono far fare la dieta BARF, acronimo che sta per Biologically Appropriate Raw Food, cioè cibo crudo biologicamente appropriato.

Ma di cosa di tratta? Vediamolo insieme!

Che cos'è la BARF?

Se il cibo per gatti non vi soddisfa o non siete così propensi ad acquistarlo per il vostro micio, potete fare riferimento a questa dieta, ovvero a questo stile alimentare. In cosa consiste? Come dice la parola stessa, questo tipo di alimentazione si basa su un insieme di cibi freschi, naturali e, soprattutto, crudi.

Si può scegliere di preparare in casa il cibo, se si ha sufficiente tempo a disposizione, per assicurarsi anche della provenienza delle materie prime oppure si può fare riferimento a quelle aziende che vendono proprio questa tipologia di dieta, se conoscete già il marchio e sapete che potete farvi affidamento.

Quali benefici?

Ma perché scegliere la dieta BARF al posto delle solite crocchette, da alternare con l’umido? Per una serie di benefici che questo tipo di alimentazione apporta: prima di tutto il gatto sarà molto più vivace ed energico, allegro e pimpante, come mai lo avrete visto prima.

Inoltre il suo pelo apparirà sano e lucido: questo è un sicuro segno che sta bene, che ciò che mangia apporta solo benefici al suo corpo e così via. Ma soprattutto noterete come le sue feci diventeranno più piccole e con meno odore pungente, infatti il cibo ingerito verrà digerito molto meglio, con buone conseguenze anche per il luogo in cui siete soliti mettere la lettiera.

Il gatto che si nutre con alimenti naturali avrà inoltre un umore molto affabile, oltre a vivere una vita più lunga, proprio perché sana: come noi siamo quello che mangiamo, anche gli animali possono beneficiare di un’alimentazione pari a quella propria della loro specie, per aumentare la prospettiva di vita.

Non in ultimo, optando per la dieta BARF potrete anche risparmiare un bel po’ di denaro, visto che l’acquisto del cibo non comporterà una spesa grossa, pari a quella che affrontate per le crocchette e l’umido di tipo industriale.

Ma di cosa si compone?

Pensate che riuscire a comporre il pranzo e la cena del vostro micio sia un’impresa da esperti in campo di nutrizione? Potete stare tranquilli, perché optare per la BARF significa solo avere alcune conoscenze di base, grazie alle quali sarà molto semplice creare i pasti per i mici.

Il cibo per i gatti deve essere così composto: una quantità di carne o pesce pari a circa l’80%, un 10% di ossa tenere e il restante 10% dovrà essere costituito da poco olio di pesce, frutta e verdura. Si tratta, come potete constatare voi stessi, di ingredienti che possono essere reperiti ovunque e che non hanno un costo alto.

Ci sono preferenze in merito? Per quanto riguarda la carne, potete optare per quella di pollo, di maiale, di manzo e anche per parti come il cuore, la lingua e così via. Potete scegliere di mescolarla al pesce oppure di inserire solo una delle due nel pasto.

Le ossa devono invece essere tenere, quindi meglio le carcasse o le ali di pollo, meglio se tritate molto bene, per evitare qualsiasi problema di ingerimento e quindi anche di mettere in pericolo la vita del micio. Via libera invece a tutti i tipi di frutta e verdura, naturalmente è preferibile non siano filamentosi.

Come regolarsi sulle quantità?

Proprio qui viene il bello: non dovrete cuocere gli ingredienti, ma darli al gatto crudi, così come sono. Fanno eccezione solo la carota e la zucca, che invece devono essere bolliti ma rigorosamente senza aggiungere altro, meno che mai il sale.

Se il gatto è anziano o ha problemi a masticare, potrete tritarli ma, in caso contrario, non ci saranno problemi a darli interi al vostro micio. Ma come ci si regola sulla quantità di cibo da dare al proprio animale domestico? Semplice: ci si basa sull’età e sul peso del felino.

Tenendo questo in considerazione, sappiamo che un gatto adulto necessità di cibo pari a circa un valore compreso tra il 3% e il 5% del suo peso. Quindi, per esempio, se il micio pesa 4 kg, dovrà mangiare il 5% di tale valore, ovvero 200 g al giorno.

Questi grammi dovranno a loro volta essere suddivisi in tre pasti, da somministrare nell’arco della giornata. Bisogna poi valutare se il gatto tende a ingrassare, caso in cui è preferibile valutare di scendere di uno o due punti percentuali, quindi al 4% o al 3%.