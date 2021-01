Lutto per Filippo Ferrara, aveva 52 anni

Trino è lutto per un'altra vita strappata via troppo presto. A 52 anni è spirato Filippo Ferrara, conosciuto dipendente della LDO ed ex calciatore della Tridinum, formazione del Csi.

Lascia la moglie Debora Randazzo, i bimbi Francesco e Nicolas, la mamma Maria, le sorelle Nunzia, Carolina, Antonella, Corrado e Filomena.

Ferrara era molto conosciuto nella cittadina: in passato aveva lavorato come pizzaziolo e proprio un ex collega lo ricorda con un post commosso: «Il gigante buono... Eri questo per me. Quando venivi in pizzeria ti prendevo in giro dicendoti che un tuo braccio era quanto tutto il mio corpo. Non ti dimenticherò mai... è stato un piacere lavorare con te e mangiare le tue pizze».

Sui social, non appena la notizia della morta dell'uomo è divenuta pubblica, sono state molte le persone che hanno voluto manifestazione il proprio cordoglio alla famiglia. Tutti ricordano Ferrara come una persona dal cuore d'oro, buono e disponibile, oltre che gran lavoratore. Il suo sorriso mancherà ai tanti amici che gli hanno voluto bene e che non si capacitano di questo ennesimo lutto.