Modesto: «Dobbiamo essere più cattivi sotto rete»

Domani, nella gara interna contro la Pro Patria, il neo acquisto Luca Rizzo non ci sarà.

«Non è ancora a posto, ma è il giocatore in grado di fare la differenza; ed è un giocatore che non scopro io, ha giocato in A e in B, è stato bravo il direttore Casella a prenderlo. Mezzala, esterno... non importa, io so solo che è un giocatore che sa giocare. Dovrà solo calarsi nella mentalità della serie C, che per lui è una novità.»

Così Francesco Modesto alla vigilia di Pro Vercelli-Pro Patria. Poi, mercoledì, arriverà il Renate...

«Ma io penso solo alla partita di domani. La Pro Patria è una squadra tosta, hanno la miglior difesa del girone. Noi dobbiamo giocare come sempre. Dobbiamo vincere i duelli, dovremo saper soffrire e magari essere più cattivi sotto porta. A Novara, per esempio, in 11 contro 9 non lo siamo stati abbastanza.»

La vittoria nel derby ha lasciato un segno: il bel rapporto con la tifoseria.

«E' stata una bella emozione vedere i tifosi che salutato la squadra che partiva, emozione che si è ripetuta al rientro.»

Sul derby, più luci che ombre.

«Abbiamo commesso un errore, così loro sono passati in vantaggio. Ma abbiamo reagito immediatamente. La squadra insomma mi è piaciuta...»

Ma non in doppia superiorità numerica.

«No, perché dovevamo essere più determinati e cattivi.»

Emmanuello, un gran gol.

«Lui ha il tiro, deve sfruttarlo ancora di più».

A fine partita si è messo a parlare con Awua, che ha ben debuttato.

«Lo conosco bene, e so che può dare e correre di più. Da lui mi attendo grandi cose.»

Una domanda, infine, su... Francesco Modesto.

Senta, ha dimostrato di non patire l'esperienza di tecnici scafati, come Baldini della Carrarese, poi ha valorizzato diversi giocatori (un nome su tutti, Zerbin), e ci ha anche stupito con effetti speciali: cinque difensori in una partita, ma con la squadra che ha continuato a giocare, oppure schierando cinque attaccanti contemporaneamente, ma senza che la squadra risultasse scoperta. Adesso, però, l'attende un'altra esperienza, che non ha avuto modo di vivere né a Rende né a Cesena: la gestione di un gruppo con tanti giocatori validi che invece di essere schierati dovranno partire dalla panchina.